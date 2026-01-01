Homem mata irmão na Região Norte de Belo Horizonte

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

As polícias Civil e Militar procuram por um homem suspeito de matar o irmão, de 44 anos, a facadas na noite desta quarta-feira (31/12) na Rua Flor Lilás, no Bairro Tupi, Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi até a casa do suspeito na Rua Flor Lilás e os dois iniciaram uma discussão. Os motivos do desentendimento não são conhecidos.

Um outro irmão estava no local e tentou separar a briga, mas não conseguiu. A vítima chegou a ser socorrida para a UPA Norte, onde chegou ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Os irmãos que estavam na casa fugiram de motocicleta, mas um deles, o dono do veículo, foi preso na casa dele. A moto foi apreendida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele contou aos policiais que o autor das facadas foi outro irmão, que segue foragido. O homem preso não quis informar o paradeiro do irmão. Os policiais conseguiram informações de que os irmãos viviam em constantes atritos e que as brigas faziam parte da rotina deles.