Homem mata irmão na Região Norte de Belo Horizonte
Os dois teriam se desentendido e um deles acertou o outro com golpes de faca. A polícia prendeu um terceiro irmão, que alegou não ter participado da ação
As polícias Civil e Militar procuram por um homem suspeito de matar o irmão, de 44 anos, a facadas na noite desta quarta-feira (31/12) na Rua Flor Lilás, no Bairro Tupi, Região Norte de Belo Horizonte.
Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi até a casa do suspeito na Rua Flor Lilás e os dois iniciaram uma discussão. Os motivos do desentendimento não são conhecidos.
Um outro irmão estava no local e tentou separar a briga, mas não conseguiu. A vítima chegou a ser socorrida para a UPA Norte, onde chegou ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos.
Os irmãos que estavam na casa fugiram de motocicleta, mas um deles, o dono do veículo, foi preso na casa dele. A moto foi apreendida.
Ele contou aos policiais que o autor das facadas foi outro irmão, que segue foragido. O homem preso não quis informar o paradeiro do irmão. Os policiais conseguiram informações de que os irmãos viviam em constantes atritos e que as brigas faziam parte da rotina deles.