Homem tentar salvar a irmã e é morto pelo cunhado no interior de Minas
A vítima tinha recebido informações de que o cunhado havia agredido sua irmã e chamou um amigo para intervir. No local foi ferido com faca no pescoço
compartilheSIGA
Ao tentar defender a irmã, de 31 anos, um homem, de 29, foi morto. A mulher tinha sido agredida pelo companheiro depois de uma discussão. A vítima resolveu ir até a casa do casal para resgatá-la. Ele foi morto a facadas pelo cunhado de 33 anos, que está preso. Um amigo da vítima também foi agredido, levando uma facada, mas escapou da morte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O crime ocorreu em Pouso Alegre, no Sul de Minas, às 23h40, no Bairro Cidade Jardim, nessa quarta-feira (31/12). Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, ao chegar à casa da irmã houve uma discussão entre os dois homens.
Leia Mais
A vítima recebeu a informação de que o companheiro da irmã teria discutido e agredido a mulher. Ele, então, chamou um amigo para irem até a residência do casal.
O objetivo dessa ida seria dar apoio à irmã. Ao chegar na casa, houve uma nova discussão e um desentendimento. O suspeito foi, então, até a cozinha e pegou uma faca, atingindo os dois homens e a vítima no pescoço.
- BH: traficante preso é suspeito de mandar matar namorado da ex no Natal
- MG: Homem descumpre medida protetiva e mata ex-mulher
- Dupla persegue e mata preso em saída temporária na Grande BH
As vítimas foram socorridas por familiares e levados para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, onde o cunhado morreu.
Já o amigo da vítima segue internado no Hospital das Clínicas e, segundo o último boletim médico, não corre risco de morrer.
O agressor fugiu após cometer o crime. Foi para uma área de mata, próximo à casa, onde foi localizado por policiais militares, que o prenderam em flagrante.
No momento da prisão, vizinhos do casal tentaram agredir o homem, o que fez com que os policiais realizassem manobras para dispersar a multidão.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O agressor foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre, onde segue preso, depois de assinar o flagrante. Ele deve responder por homicídio e tentativa de homicídio.