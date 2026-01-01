Homem tentar salvar a irmã e é morto pelo cunhado no interior de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Ao tentar defender a irmã, de 31 anos, um homem, de 29, foi morto. A mulher tinha sido agredida pelo companheiro depois de uma discussão. A vítima resolveu ir até a casa do casal para resgatá-la. Ele foi morto a facadas pelo cunhado de 33 anos, que está preso. Um amigo da vítima também foi agredido, levando uma facada, mas escapou da morte.

O crime ocorreu em Pouso Alegre, no Sul de Minas, às 23h40, no Bairro Cidade Jardim, nessa quarta-feira (31/12). Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, ao chegar à casa da irmã houve uma discussão entre os dois homens.

A vítima recebeu a informação de que o companheiro da irmã teria discutido e agredido a mulher. Ele, então, chamou um amigo para irem até a residência do casal.

O objetivo dessa ida seria dar apoio à irmã. Ao chegar na casa, houve uma nova discussão e um desentendimento. O suspeito foi, então, até a cozinha e pegou uma faca, atingindo os dois homens e a vítima no pescoço.

As vítimas foram socorridas por familiares e levados para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, onde o cunhado morreu.

Já o amigo da vítima segue internado no Hospital das Clínicas e, segundo o último boletim médico, não corre risco de morrer.

O agressor fugiu após cometer o crime. Foi para uma área de mata, próximo à casa, onde foi localizado por policiais militares, que o prenderam em flagrante.

No momento da prisão, vizinhos do casal tentaram agredir o homem, o que fez com que os policiais realizassem manobras para dispersar a multidão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O agressor foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre, onde segue preso, depois de assinar o flagrante. Ele deve responder por homicídio e tentativa de homicídio.