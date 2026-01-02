Assine
Polícia caça dois homens e uma mulher suspeitos de roubar sítios em Minas

Polícia conseguiu identificar os suspeitos através de imagens câmeras de segurança, que flagraram uma das ações em Jaboticatubas, na Região Central

Ivan Drummond
Ivan Drummond
02/01/2026 14:15 - atualizado em 02/01/2026 14:54

O primeiro ladrão sai da casa e em seguida passa o segundo, mostram imagens de câmera de segurança
O primeiro ladrão sai da casa e, em seguida, passa o segundo, mostram imagens de câmera de segurança crédito: Câmera de segurança

As polícias Civil e Militar fazem uma verdadeira caçada em Jaboticatubas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por dois homens e uma mulher, suspeitos de roubar sítios e chácaras na região, tendo, inclusive, sido flagrados durante uma ação criminosa por câmeras de segurança, no último dia 30.

As imagens mostram os três criminosos invadindo uma residência localizada na região da Avenida Santo Antônio e furtando dois televisores, um ar-condicionado portátil, um tanquinho de lavar roupas, além de outros objetos.

É possível ver nas imagens os três ladrões chegando à casa em um carro cinza e estacionando. Depois de se certificarem que não havia ninguém em casa, eles abrem o portão, entram, separam o que iriam levar, colocam tudo no veículo e vão embora.

As imagens obtidas pela PM são de uma residência vizinha e do interior da residência roubada. Uma câmera de outra residência foi destruída pelos criminosos.

O roubo ocorreu às 11h30 do dia 30 de dezembro, quando não havia ninguém na casa. Os moradores chegaram pouco tempo depois, o que segundo a PM significa que os ladrões estavam monitorando a residência.

As câmeras captaram, também, as conversas do trio, tanto do lado de fora como dentro da residência. Nessa quinta-feira, um outro roubo, com as mesmas características, foi realizado em um sítio próximo ao Condomínio Canto da Siriema.

Um casal foi preso e está sendo investigado pela polícia, para saber se estariam envolvidos nos roubos. A polícia pede ajuda à população para que repassem, através do Disque Denúncia (181), qualquer informação que possa ajudar na prisão dos suspeitos e garante sigilo.

