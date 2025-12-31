Garota de programa é roubada e estuprada por dois homens em BH

Uma garota de programa de 28 anos foi roubada e estuprada por dois homens, um deles adolescente, nessa segunda-feira (29/12), no Bairro Jaqueline, Região Norte de Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos têm 17 e 19 anos. A vítima relatou que, por volta de 21h, foi a um encontro previamente agendado via aplicativo de mensagens. Ao chegar, ela foi recebida pelo jovem de 19 anos, que a conduziu com ameaças até um terreno baldio. No local, o comparsa de 17 anos a rendeu, segurando-a pelo cabelo e ameaçando a mulher de morte.

Os criminosos roubaram o celular da vítima e a obrigaram a fornecer as senhas do aparelho e de contas bancárias. Foram feitas duas transferências via Pix, totalizando R$ 830. Depois do roubo, conforme o boletim de ocorrência, os dois homens levaram a mulher para um ponto mais isolado do terreno, onde a estupraram.

Com o celular da própria vítima, os suspeitos pediram uma viagem por aplicativo para que a garota voltasse para casa. Antes de fugirem com o cartão bancário, reforçaram as ameaças de morte, afirmando que já sabiam o endereço dela.

Durante o trajeto, o motorista de aplicativo percebeu que a passageira estava abalada. Ele a convenceu a denunciar o crime e a levou diretamente para uma base móvel da Polícia Militar. Da unidade policial, a vítima foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens para atendimento médico e exames periciais.

Localização dos suspeitos

A partir dos dados das contas que receberam o Pix, os militares chegaram à residência de uma mulher. O filho dela, também menor de idade, informou que não sabia do crime, mas confirmou que um amigo havia pedido para usar a conta da mãe para receber um valor.

O adolescente colaborou com a PM e levou os agentes até o local de trabalho do suspeito de 19 anos. Ao avistar a viatura, o homem se entregou, afirmando que "já sabia o que tinha feito". Ele confessou o crime e indicou o endereço do comparsa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na residência do segundo envolvido, o pai do adolescente autorizou a entrada dos policiais. O menor entregou o celular da vítima, mas, apesar de admitir participação no roubo, negou ter cometido o estupro. O celular foi recuperado. Os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil, que seguirá com as investigações.