Assine
overlay
Início Gerais
TENTATIVA DE ESTUPRO

Homem é espancado ao tentar estuprar menina de 7 anos no Barreiro, em BH

A mãe admitiu ter golpeado o homem com uma barra de ferro, gritando: "É jack, duzentão, vem aqui para finalizar"

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
19/12/2025 09:40

compartilhe

SIGA
x
imagem mostra a mão de uma homem com punhos cerrados voltada para baixo. ao fundo, desfocada, tem adolescente de cabelos longos, com cabeça para baixo, demonstrando opressão.
Homem foi agredido por populares no aglomerado Joana D’arc depois de suposta tentativa de abuso contra criança de 7 anos crédito: Pixabay/Reprodução

Um homem de 51 anos foi linchado por populares ao tentar estuprar uma menina de 7 anos na tarde dessa quinta-feira (18/12), na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG). A mãe da criança ajudou nas agressões e o suspeito foi resgatado com a chegada da polícia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada via 190 para verificar no Bairro Átila de Paiva o caso de um indivíduo que estaria sendo agredido e arrastado para o interior do Aglomerado Joana D’arc, bairro vizinho. Os militares encontraram o suspeito ensanguentado e com diversas lesões, cercado por populares que o agrediam.

Com a chegada da viatura, a multidão se dispersou, mas a polícia conseguiu prender de dois suspeitos de participação direta nas agressões: a mãe da criança, de 30 anos, e um homem, de 24 anos, que estava com um pedaço de madeira sujo de sangue. Uma barra de ferro também foi apreendida.

Leia Mais

A motivação

Em depoimento à PM, a mãe da menina afirmou que as agressões foram uma reação à tentativa de abuso sexual contra a filha, uma criança de 7 anos de idade. Segundo o relato da mãe, que é garota de programa, o homem teria entrado em contato com ela por um site de acompanhantes e, posteriormente, passado a exigir fotos e atos libidinosos envolvendo a criança em troca de dinheiro, chegando a marcar um encontro na residência da família para concretizar o ato.

A mãe admitiu ter golpeado o homem com uma barra de ferro, gritando “É jack, duzentão, vem aqui para finalizar”,  e que contou com a ajuda de terceiros para imobilizar e levar o suspeito para o aglomerado, onde pretendiam que o "tribunal do crime" local realizasse o "justiçamento".

Desdobramentos e apreensões

O homem agredido foi socorrido pela Polícia Militar e encaminhado à Upa Barreiro com ferimentos graves e sangramento intenso. Três aparelhos celulares foram apreendidos pela perícia, incluindo o da mãe e dois do suspeito, que supostamente contêm provas (fotos e vídeos) das conversas e da tentativa de abuso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diante dos fatos, a Polícia Militar deu voz de prisão aos envolvidos - o suspeito, por tentativa de estupro de vulnerável; a mãe e o outro homem; por tentativa de homicídio. O caso foi encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia Civil/Barreiro para a investigação e perícia técnica nos materiais apreendidos.

Tópicos relacionados:

abuso-sexual barreiro bh estupro pm policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay