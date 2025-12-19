Homem é espancado ao tentar estuprar menina de 7 anos no Barreiro, em BH

Um homem de 51 anos foi linchado por populares ao tentar estuprar uma menina de 7 anos na tarde dessa quinta-feira (18/12), na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG). A mãe da criança ajudou nas agressões e o suspeito foi resgatado com a chegada da polícia.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada via 190 para verificar no Bairro Átila de Paiva o caso de um indivíduo que estaria sendo agredido e arrastado para o interior do Aglomerado Joana D’arc, bairro vizinho. Os militares encontraram o suspeito ensanguentado e com diversas lesões, cercado por populares que o agrediam.

Com a chegada da viatura, a multidão se dispersou, mas a polícia conseguiu prender de dois suspeitos de participação direta nas agressões: a mãe da criança, de 30 anos, e um homem, de 24 anos, que estava com um pedaço de madeira sujo de sangue. Uma barra de ferro também foi apreendida.

A motivação



Em depoimento à PM, a mãe da menina afirmou que as agressões foram uma reação à tentativa de abuso sexual contra a filha, uma criança de 7 anos de idade. Segundo o relato da mãe, que é garota de programa, o homem teria entrado em contato com ela por um site de acompanhantes e, posteriormente, passado a exigir fotos e atos libidinosos envolvendo a criança em troca de dinheiro, chegando a marcar um encontro na residência da família para concretizar o ato.

A mãe admitiu ter golpeado o homem com uma barra de ferro, gritando “É jack, duzentão, vem aqui para finalizar”, e que contou com a ajuda de terceiros para imobilizar e levar o suspeito para o aglomerado, onde pretendiam que o "tribunal do crime" local realizasse o "justiçamento".

Desdobramentos e apreensões



O homem agredido foi socorrido pela Polícia Militar e encaminhado à Upa Barreiro com ferimentos graves e sangramento intenso. Três aparelhos celulares foram apreendidos pela perícia, incluindo o da mãe e dois do suspeito, que supostamente contêm provas (fotos e vídeos) das conversas e da tentativa de abuso.

Diante dos fatos, a Polícia Militar deu voz de prisão aos envolvidos - o suspeito, por tentativa de estupro de vulnerável; a mãe e o outro homem; por tentativa de homicídio. O caso foi encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia Civil/Barreiro para a investigação e perícia técnica nos materiais apreendidos.

