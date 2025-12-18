Assine
MINAS GERAIS

MG: suspeito de matar e estuprar jovem de 17 anos em Corinto é indiciado

O crime ocorreu no dia 5 de dezembro e o homem, de 38 anos, foi preso em flagrante

Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
18/12/2025 15:32 - atualizado em 18/12/2025 17:50

O crime ocorreu em 5 de dezembro, em Corinto, na Região Central do estado. O suspeito foi preso em flagrante
O crime ocorreu em 5 de dezembro, em Corinto, na Região Central do estado. O suspeito foi preso em flagrante

Um homem de 38 anos foi indiciado pelos crimes de estupro qualificado e feminicídio, com qualificadoras de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, cometidos contra uma adolescente de 17 anos. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito que investigou o caso nessa quarta-feira (17/12). O crime ocorreu em 5 de dezembro, em Corinto, na Região Central do estado. 

O suspeito foi preso em flagrante. Laudos periciais e oitivas de testemunhas confirmaram que a morte foi causada por traumatismo cranioencefálico contuso. De acordo com a PCMG, a investigação apontou que o crime foi cometido com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão da diferença de força física, idade e do local isolado onde os fatos ocorreram.

Além disso, a corporação informa que a adolescente foi vítima de violência sexual, caracterizada como estupro qualificado por ter sido cometido contra menor de 18 anos. A Polícia Civil afirma que o suspeito possui histórico criminal relacionado à violência.

O crime

De acordo com a PCMG, no dia do homicídio da adolescente, ambos passaram a manhã juntos. Eles teriam ingerido bebida alcoólica na residência de familiares do investigado e, depois, ido para a casa de uma conhecida. 

Na tarde do dia 5 de dezembro, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada após o suspeito ser encontrado sob aparente efeito de drogas. Segundo a PCMG, ele estava no local do crime, apresentava comportamento alterado e afirmava que estava acompanhado da vítima. 

A perícia foi acionada e localizou a adolescente já sem vida, submersa em água corrente. A Polícia Civil não informou o local onde o corpo da jovem foi encontrado. Após o indiciamento, o caso foi encaminhado ao Poder Judiciário.

