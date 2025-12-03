Assine
overlay
Início Gerais
ESUTPRO BH

Mulher é estuprada por motorista de aplicativo após sair do trabalho em BH

Suspeito de 37 anos foi identificado e preso no Bairro Tupi; jovem de 18 buscou atendimento médico

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/12/2025 07:40

compartilhe

SIGA
x
Oito pessoas são detidas por latrocínios de motoristas de aplicativo no Triângulo Mineiro
Passageira é estuprada por motorista de aplicativo depois de sair do trabalho em BH crédito: FreePik

Uma jovem de 18 anos foi estuprada por um motorista de aplicativo na noite dessa segunda-feira (1°/12), no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A vítima havia acabado de sair do trabalho em um shopping da região quando solicitou uma corrida pelo aplicativo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, a jovem embarcou em um veículo Gol prata e, inicialmente, o trajeto seguiu de forma normal pelas avenidas dos Andradas e Mem de Sá. Durante o percurso, porém, o motorista, de 37 anos, passou a fazer perguntas de cunho sexual, incluindo se ela gostava de trocar fotos íntimas. A vítima respondeu negativamente.

Leia Mais

O motorista então afirmou que ela “gostaria de ver ao vivo” e seguiu insistindo no tema. O homem mudou a rota e entrou na Rua Gregório de Matos, onde, segundo o relato, retirou o órgão genital para fora e obrigou a vítima a se despir. A jovem relatou que, constrangida e com medo, não conseguiu reagir. Em seguida, a forçou a realizar sexo oral.

Depois do crime, o motorista levou a jovem até a porta de casa e perguntou por que ela estava séria. Com o nome do motorista em mãos, os policiais foram até a casa dele, no Bairro Tupi, Região Norte de BH. Ele admitiu ter tido contato sexual com a passageira, mas alegou que o ato teria sido consensual, versão que contraria o depoimento da vítima. A jovem foi levada ao Hospital Odilon Behrens para atendimento médico e coleta de provas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

aplicativo bh estupro minas-gerais mulher pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay