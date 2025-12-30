Suspeito de estuprar adolescente é preso pela Polícia Civil em Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deteve um homem de 44 anos que teria estuprado uma adolescente no início deste mês. Os agentes cumpriram o mandado de prisão preventiva nesta segunda-feira (29/12), em Alfenas, na Região Sul do estado.

De acordo com informações divulgadas pela PCMG, após ter sofrido o crime de violência sexual, a vítima foi encontrada dopada em uma estrada rural. A idade dela, assim como os elementos que levaram à identificação do suspeito, não foram revelados pela corporação.

A PCMG representou pela prisão preventiva do investigado após identificar risco de novos abusos. O homem doi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.