Assine
overlay
Início Gerais
SUL DO ESTADO

Suspeito de estuprar adolescente é preso pela Polícia Civil em Minas

Após ter sofrido a violência sexual, a vítima foi encontrada dopada em uma estrada rural

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
30/12/2025 21:56 - atualizado em 30/12/2025 21:57

compartilhe

SIGA
x
Suspeito foi preso em Alfenas, no Sul de Minas
Suspeito foi preso em Alfenas, no Sul de Minas crédito: PCMG/Divulgação

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deteve um homem de 44 anos que teria estuprado uma adolescente no início deste mês. Os agentes cumpriram o mandado de prisão preventiva nesta segunda-feira (29/12), em Alfenas, na Região Sul do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com informações divulgadas pela PCMG, após ter sofrido o crime de violência sexual, a vítima foi encontrada dopada em uma estrada rural. A idade dela, assim como os elementos que levaram à identificação do suspeito, não foram revelados pela corporação. 

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A PCMG representou pela prisão preventiva do investigado após identificar risco de novos abusos. O homem doi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

Tópicos relacionados:

estupro policia-civil preso suspeito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay