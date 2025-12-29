Acusado de abusar de crianças, idoso é morto em Sabará

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Seguem foragidos dois homens, de 27 e 29 anos, suspeitos de assassinar, com três tiros na cabeça, Geraldo Antônio Muniz, de 72 anos, suspeito de ter estuprado duas crianças, de 9 e 10 anos, vizinhas dele.

O crime ocorreu na Rua Henrique Dias, no Bairro Alto Bonito, em Sabará (MG), no final da tarde desse domingo (28/12).

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima era vizinha das duas crianças. A mãe delas passou a desconfiar que o idoso abusava das filhas. O homem, constantemente, dava, bonecas de presente às meninas.

A mais velha, de 10 anos, contou que tinha conhecido o idoso na Praça Floriano Peixoto, no Bairro de Santa Efigênia, zona leste de Belo Horizonte (MG). E que, desde então, sempre que a mãe e o padrasto saiam para trabalhar, o idoso as visitava.

Neste domingo, no entanto, uma parente do padrasto recebeu um vídeo da menina de 9 anos apalpando a genitália do idoso e enviou a ele. Tão logo recebeu o vídeo, o padrasto saiu de casa dizendo que iria até a padaria. Ao chegar em casa, com um saco de pães, encontrou o idoso caído, numa poça de sangue, em frente à casa deste.

Testemunhas contaram que dois homens chegaram à casa da vítima, o colocaram para fora, e atiraram na cabeça dele, fugindo em seguida. O caso é investigado por policiais do 2º Distrito Polícia Civil de Sabará. O corpo da vítima está no Instituto Médico Legal (IML).