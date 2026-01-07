MG: adolescentes integrantes de gangue são apreendidos em operação policial

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Cinco adolescentes entre 14 e 17 anos foram apreendidos na noite dessa terça-feira (6/1) em Governador Valadares (MG), na Região do Rio Doce, em uma operação da Polícia Militar (PM). Eles faziam parte de uma gangue chamada "Tropa do Leste", envolvida em conflitos armados.

O objetivo da ação era desarticular um ponto estratégico de tráfico de drogas e esconderijo de criminosos. De acordo com a PM, outro foco era combater conflitos entre gangues rivais e o tráfico de drogas na região.

A ofensiva contou com a participação de unidades especializadas da PM, incluindo equipes do Tático Móvel, Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA) e Grupo Especializado em Policiamento em Áreas de Risco (GEPAR), além da aeronave Pegasus 10, da 5ª Base Regional de Aviação do Estado (BRAVE).

No esconderijo dos integrantes da gangue, foram localizados os cinco infratores, sendo um de 14 anos, dois de 15, um de 16 e outro de 17, e uma quantidade significativa de armamento e drogas. Eles foram encaminhados à delegacia junto do material apreendido.

Os jovens responderão por atos análogos à tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico.

Armamento

1 pistola calibre 9mm

1 revólver calibre .38

Munições correspondentes

Entorpecentes

509 pedras de crack prontas para comercialização

Porção adicional de crack

Buchas de maconha

1 balança de precisão

Dinheiro