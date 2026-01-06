Assine
GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS

Polícia apreende pés de maconha em laboratório de drogas na Grande BH

Suspeito mantinha um local para cultivo e produção de drogas e outro para armazenar o material, em Contagem, na Grande BH. Ele foi preso e a droga apreendida

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
06/01/2026 07:33

Pés de maconha, entorpecentes e materiais de fabricação de drogas foram apreendidos na casa do suspeito, que foi preso crédito: PMMG/Divulgação

Um homem, de 35 anos, foi preso suspeito de manter um laboratório de drogas nos bairros Retiro e Água Branca, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (6/1). Entorpecentes eram produzidos na frente dos filhos, de 3 e 6 anos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito mantinha os endereços para cultivo, processamento e venda de derivados de maconha. Plantas, droga prensada, insumos e equipamentos foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Plantão de Contagem.

Segundo a PM, foi uma moradora da região que informou sobre o ponto de vendas de drogas e contou o drama vivido pelo filho, que sofre do vício. Durante patrulhamento, as equipes localizaram o suspeito que, ao ser abordado, portava entorpecentes e confessou a existência de uma estrutura para fabricação de produtos derivados da planta.

Na casa do suspeito, no Bairro Retiro, os policiais encontraram sete pés de maconha, além de sementes e uma quantidade de "ice" — um derivado de maconha com alto valor de mercado. O local contava com equipamentos de manipulação química.

A esposa do suspeito confirmou que os processos eram realizados rotineiramente, inclusive na presença dos filhos do casal, de 3 e 6 anos. Já no Bairro Água Branca, funcionava um espaço de armazenamento. No imóvel desabitado, os militares encontraram três tonéis plásticos escondidos sob entulhos, contendo vasta quantidade de maconha e materiais de refino.

Inicialmente, o homem alegou que produzia extrato de canabidiol para fins terapêuticos, mas depois admitiu que comercializava o excedente da produção para usuários da região. Como ele não tinha nenhuma autorização legal ou sanitária para as atividades, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e fabricação de substâncias entorpecentes sem autorização.

