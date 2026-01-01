Drogas para festas de fim de ano levam jovem à prisão na Grande BH
Suspeito de 25 anos foi flagrado com crack, maconha e cocaína durante patrulhamento em Contagem
compartilheSIGA
Um jovem de 25 anos foi preso nessa quarta-feira (31/12) com drogas que, segundo suspeitas da Polícia Militar, seriam destinadas a abastecer festas de fim de ano. O suspeito foi preso no Bairro Parque São João, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Durante patrulhamento em uma área conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes, os militares visualizaram o suspeito em atitude considerada suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, o jovem demonstrou nervosismo excessivo, o que motivou a abordagem policial.
Na revista pessoal, os militares encontraram, escondidas dentro da bermuda e próximas às partes íntimas, 48 pedras de crack, acondicionadas em uma sacola, além de R$ 48 em dinheiro e um telefone celular.
Leia Mais
Durante a abordagem, o celular do suspeito passou a receber mensagens por meio do WhatsApp. Em uma delas, um contato informava que realizava a venda de drogas na Rua Peroba e que o jovem preso era responsável por levar os entorpecentes e recolher o dinheiro das vendas.
Ainda conforme a PM, o homem que enviava as mensagens, ao perceber a presença de várias viaturas na região, abandonou uma carga de drogas dentro de um padrão de energia elétrica e fugiu do local. Os policiais foram até o endereço indicado e localizaram o restante dos entorpecentes: 27 buchas de maconha e 45 pinos de cocaína.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Questionado, o suspeito confirmou que atuava apenas na função de entregar as drogas, mas preferiu não dar mais detalhes. Ele foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Plantão de Contagem, juntamente com todo o material apreendido.