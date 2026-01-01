Assine
FIM DA FESTA

Drogas para festas de fim de ano levam jovem à prisão na Grande BH

Suspeito de 25 anos foi flagrado com crack, maconha e cocaína durante patrulhamento em Contagem

01/01/2026 11:08

Militares do 16º Batalhão da PM atuam no caso
Grande BH: jovem é preso com drogas para alimentar festas de fim de ano crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um jovem de 25 anos foi preso nessa quarta-feira (31/12) com drogas que, segundo suspeitas da Polícia Militar, seriam destinadas a abastecer festas de fim de ano. O suspeito foi preso no Bairro Parque São João, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Durante patrulhamento em uma área conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes, os militares visualizaram o suspeito em atitude considerada suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, o jovem demonstrou nervosismo excessivo, o que motivou a abordagem policial.

Na revista pessoal, os militares encontraram, escondidas dentro da bermuda e próximas às partes íntimas, 48 pedras de crack, acondicionadas em uma sacola, além de R$ 48 em dinheiro e um telefone celular. 

Durante a abordagem, o celular do suspeito passou a receber mensagens por meio do WhatsApp. Em uma delas, um contato informava que realizava a venda de drogas na Rua Peroba e que o jovem preso era responsável por levar os entorpecentes e recolher o dinheiro das vendas.

Ainda conforme a PM, o homem que enviava as mensagens, ao perceber a presença de várias viaturas na região, abandonou uma carga de drogas dentro de um padrão de energia elétrica e fugiu do local. Os policiais foram até o endereço indicado e localizaram o restante dos entorpecentes: 27 buchas de maconha e 45 pinos de cocaína. 

Questionado, o suspeito confirmou que atuava apenas na função de entregar as drogas, mas preferiu não dar mais detalhes. Ele foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Plantão de Contagem, juntamente com todo o material apreendido.

