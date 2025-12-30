BH: PM arma tocaia e apreende droga 'gourmet' vendida por delivery

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Mais de 3 mil porções de drogas consideradas "gourmet" foram apreendidas pela Polícia Militar (PM) no Aglomerado do Morro das Pedras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O suspeito de comercializar o produto, de 35 anos, entregava a droga por delivery. Ele fugiu ao ter a casa invadida pelos militares.

De acordo com o sargento da PM, Erastones Gonzaga, o sistema de inteligência policial juntou informações sobre o suspeito de tráfico e organizou uma ação para flagrá-lo vendendo os produtos. Em seguida, os policiais o seguiram até a casa dele, onde foram localizadas e apreendidas as drogas. O homem, que tem passagem por porte ilegal de arma de fogo, fugiu por uma escada nos fundos do imóvel, mas já foi identificado pela PM.

Ao todo, foram apreendidos 2.700 de comprimidos de ecstasy, 480 micro pontos de LCD e 111 porções de maconha, 101 porções de MDMA, além de outras drogas em quantidades menores. No local, havia ainda materiais para dolagem - embalo das drogas - e consumo, como sedas comuns e saborizadas, além de máquinas de cartão.

Segundo o sargento Gonzaga, como as drogas eram vendidas por aplicativo de mensagens e entregues por terceiros, a PM não sabe em quais bairros eram vendidas, informação que será esclarecida pelas investigações da Polícia Civil (PC). No entanto, os produtos não eram vendidos em bocas de fumo e eram direcionadas a pessoas de classe média, para um público mais seletivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"As pessoas tinham esse contato para fazer encomendas. O valor (da droga) é alto, mas o consumidor final não comprava direto com ele", diz o policial, que explica que muitas dessas encomendas são distribuídas em festas de final de ano.