HAXIXE, ECSTASY E MACONHA

Quatro são presos e grande quantidade de drogas é apreendida na Grande BH

Por meio de denúncia anônima, PM planejou uma ação para flagrar um dos suspeitos. Quatro pessoas foram presas e o quinto suspeito conseguiu fugir

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Repórter
07/01/2026 06:37

Grande quantidade de drogas é apreendida na madrugada desta quarta-feira (7/1) na Grande BH
Grande quantidade de drogas é apreendida na madrugada desta quarta-feira (7/1) na Grande BH crédito: ROTAM/Divulgação

Três homens e uma mulher, de idades não divulgadas, foram presos por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (7/1), em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o sargento Luiz Petrus, do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM) da Polícia Militar (PM), os militares receberam uma denúncia anônima informando que um homem armazenava grande quantidade de drogas e iria fazer uma entrega em um determinado local.

Os policiais prepararam uma operação para flagrar o crime. Uma abordagem foi feita quando um dos suspeitos, que seria o distribuidor da droga, foi de encontro com dois clientes. Com ele, já foi encontrada uma grande quantidade de drogas.

Na casa desse suspeito, no Bairro Xangri-Lá, foram encontradas mais drogas, como maconha, crack, cocaína, haxixe e ecstasy. Outro suspeito, que mora em Matozinhos (MG), na Grande BH, iria entregar mais drogas em Contagem (MG), mas ele conseguiu fugir.

Na casa desse suspeito, também foi encontrada outra quantidade de drogas, que, juntas, somam em:

  • 26 barras maconha
  • 2 barras skank
  • 2 barras cocaína
  • Porções maconha
  • R$ 3 mil em dinheiro
  • Outras porções de ecstasy, haxixe e crack
  • Duas balanças
  • Munições

