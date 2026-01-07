BR-365: Motorista capota van e morre perto de local do acidente que matou 6

O motorista de uma van, de 41 anos, morreu depois de capotar o veículo às margens da BR-365, na altura de Patos de Minas (MG), na Região do Triângulo, na tarde desta quarta-feira (7/1).





O acidente aconteceu na altura do quilômetro 384, seis quilômetros de distância do local onde o ônibus de turismo com 50 passageiros capotou na rodovia na terça-feira (6), resultando na morte de seis pessoas.

Informações do Corpo de Bombeiros dão conta que o motorista fez uma ultrapassagem e perdeu o controle da direção ao retornar à sua faixa. Neste momento, a van invadiu um terreno, depois do acostamento, e capotou.

O corpo do motorista foi encontrado prensado debaixo da van, que terminou tombada. Segundo os registros, a forma como ele foi encontrado indica que foi ejetado do veículo durante o capotamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Foi necessário o uso de cordas e amarrações para destombar o carro e acessar a vítima. A Polícia Civil analisou a cena e, assim que feita a perícia, liberou o corpo para a funerária.



Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez o controle do trânsito e identificou a vítima. Conforme os registros, a transportadora para a qual o motorista trabalhava possibilitou o contato com a família, que afirmou que o homem é do Rio de Janeiro e passava pela região somente a trabalho.