TRAGÉDIA

BR-365: Motorista capota van e morre perto de local do acidente que matou 6

Vítima era do Rio de Janeiro e passava na região de Patos de Minas (MG) a trabalho

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
07/01/2026 17:33 - atualizado em 07/01/2026 17:40

A vítima foi ejetada do van que capotava e encontrada debaixo dela
A vítima foi ejetada da van que capotava e encontrada debaixo dela crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O motorista de uma van, de 41 anos, morreu depois de capotar o veículo às margens da BR-365, na altura de Patos de Minas (MG), na Região do Triângulo, na tarde desta quarta-feira (7/1). 

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 384, seis quilômetros de distância do local onde o ônibus de turismo com 50 passageiros capotou na rodovia na terça-feira (6), resultando na morte de seis pessoas. 

Informações do Corpo de Bombeiros dão conta que o motorista fez uma ultrapassagem e perdeu o controle da direção ao retornar à sua faixa. Neste momento, a van invadiu um terreno, depois do acostamento, e capotou. 

O corpo do motorista foi encontrado prensado debaixo da van, que terminou tombada. Segundo os registros, a forma como ele foi encontrado indica que foi ejetado do veículo durante o capotamento.

Foi necessário o uso de cordas e amarrações para destombar o carro e acessar a vítima. A Polícia Civil analisou a cena e, assim que feita a perícia, liberou o corpo para a funerária. 

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez o controle do trânsito e identificou a vítima. Conforme os registros, a transportadora para a qual o motorista trabalhava possibilitou o contato com a família, que afirmou que o homem é do Rio de Janeiro e passava pela região somente a trabalho. 

