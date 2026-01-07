MG: polícia investiga tombamento de ônibus com seis mortos

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, abriu investigação para um acidente ocorrido nesta terça-feira (6/1), na BR-365, entre Patos de Minas e Varjão de Minas. Seis pessoas morreram em consequência do capotamento de um ônibus de viagem, que retornava com turistas de Uberlândia. Eles foram passar as festas de final de ano em Salvador. O motorista não possuía o Curso Especializado para Transporte Coletivo de Passageiros (CETCP), exigido para motoristas de ônibus e veículos com mais de seis lugares.



As investigações são conduzidas pela Delegacia Adjunta de Trânsito e Acidentes de Veículos. Segundo informação da assessoria de imprensa da Polícia Civil, a perícia esteve no local para identificação e coleta de vestígios. As informações oficiais são de que o veículo transportava 52 pessoas, sendo 50 passageiros e dois motoristas.

O acidente ocorreu no quilômetro 377 da BR-365, distante 30 quilômetros de Patos de Minas. O motorista perdeu o controle da direção, derrapou e capotou próximo ao acostamento, colidindo contra árvores às margens da pista. Parte do teto foi atingida pelos eucaliptos com o impacto.

Os seis corpos das vítimas fatais foram encaminhados ao Posto Médico Legal de Patos de Minas, onde passaram por exames de necropsia e procedimentos de identificação, sendo liberados, em seguida, a familiares.

As primeiras investigações indicam que o condutor do veículo não possuía o Curso Especializado para Transporte Coletivo de Passageiros (CETCP), exigido para motoristas de ônibus e veículos com mais de seis lugares, o que, em tese, configura irregularidade administrativa.

Foram realizados testes de embriaguez, por meio de etilômetro, que descartaram a ingestão de álcool pelo motorista. Nesse primeiro relato da perícia, há a afirmação de que chovia intensamente, em toda a região, no momento do acidente.



As vítimas

Cinco mortes foram confirmadas no local do acidente. A sexta vítima chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada em uma unidade de saúde.

Onze passageiros ficaram presos às ferragens, sendo que seis delas foram retiradas com vida após trabalho de desencarceramento. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e de outros órgãos de emergência atuaram no atendimento, com um total de sete viaturas e 17 militares.

Os feridos foram encaminhados para a UPA de Patos de Minas (11), Santa Casa de Patos de Minas (23), HRDA (12). Os ferimentos mais graves foram de fraturas expostas, pneumotórax, perfuração de artéria femoral e fratura de crânio. Muitas das vítimas registraram dor na região cervical, incluindo uma criança. Pacientes com ferimentos mais leves, como dores em ombro e clavícula, foram encaminhados à UPA.

Segundo nota da ANTT, o ônibus estava regular no cadastro do órgão, com Certificado de Inspeção Veicular válido, cronotacógrafo aferido e apólice de seguro de responsabilidade civil em vigor.

Há um registro de autuação em 2023, relacionada à evasão de balança, não havendo, até o momento, outras informações relevantes de fiscalizações recentes vinculadas diretamente ao acidente, afirmou a ANTT em nota.



Nota da ANTT

"A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) acompanha desde o primeiro momento a ocorrência registrada na manhã desta terça-feira (6/1) na BR-365, entre os municípios de Patos de Minas e Varjão de Minas (MG), envolvendo o capotamento de um ônibus.

O veículo envolvido pertence à RS Agência de Turismo Ltda, placa MTR-4E77, e está devidamente cadastrado e habilitado para o transporte interestadual de passageiros na modalidade de fretamento. A empresa possui autorização vigente junto à ANTT para a prestação desse tipo de serviço.

O ônibus encontra-se regular no cadastro do órgão, com Certificado de Inspeção Veicular válido, cronotacógrafo aferido e apólice de seguro de responsabilidade civil em vigor. Há registro de autuação em 2023, relacionada à evasão de balança, não havendo, até o momento, outras informações relevantes de fiscalizações recentes vinculadas diretamente ao acidente.

Informações preliminares indicam que o veículo realizava o trajeto Salvador (BA) – Uberlândia (MG). Contudo, não foi emitida a Licença de Viagem, documento obrigatório que deve ser expedido previamente à execução de qualquer viagem de fretamento. Dessa forma, embora o veículo e a empresa estejam regulares no cadastro da ANTT, a viagem específica não atendia a todos os requisitos regulatórios exigidos. Ainda está em apuração se a viagem era de turismo.

No âmbito de sua atuação institucional, a ANTT instaura processo de acompanhamento do acidente, monitorando o atendimento prestado pela empresa aos passageiros e às vítimas, em articulação com os demais órgãos competentes. Após a conclusão das perícias técnicas e conforme os elementos apurados, poderão ser aplicadas as sanções cabíveis, nos termos da legislação vigente, em desfavor da empresa.

A ANTT reforça que segue atuando de forma rigorosa na fiscalização do transporte interestadual de passageiros, com foco permanente na segurança dos usuários, na observância das normas regulatórias e na responsabilização sempre que forem constatadas irregularidades."