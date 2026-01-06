Assine
TRAGÉDIA

Vítima de acidente de ônibus na BR-365: ‘Quando vi, estava nas ferragens’

Ônibus de viagem derrapou e capotou às margens da rodovia, na altura de Patos de Minas, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (6/1)

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
06/01/2026 15:28

O ônibus de viagem derrapou na pista molhada e capotou às margens da rodovia
O ônibus de viagem derrapou na pista molhada e capotou às margens da rodovia crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma senhora sobrevivente do capotamento do ônibus de turismo na BR-365, que deixou pelo menos cinco mortos em Patos de Minas (MG), na Região do Triângulo, no início da tarde desta terça-feira (6/1), relatou momentos de tensão ao ser retirada das ferragens.

O portal de notícias local Patos Hoje esteve na cena do acidente e capturou a força-tarefa das equipes no resgate das vítimas. Nesta tarde, o local tem dezenas de pessoas sendo atendidas em diversas ambulâncias, macas improvisadas e familiares na expectativa de encontrar seus entes queridos nas ferragens. 

O coletivo, com placas de Santo Antônio de Jesus (BA), ia de Salvador até Uberlândia (MG) e estava com ocupação completa: 50 passageiros e dois motoristas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal em Patos de Minas, poucas pessoas saíram ilesas e muitas estão em estado grave. 

Em contato com a reportagem, a equipe informou que ainda não há como precisar o número total de pessoas que morreram, uma vez que o atendimento às vítimas ainda é realizado. Até a publicação desta matéria, foram confirmados cinco mortos.

Perguntada sobre a dinâmica do acidente, uma senhora de aproximadamente 60 anos, que não foi identificada, relatou: "Foi tão rápido, que não vi. Quando fui ver, estava no meio das ferragens. Foi até difícil para o menino (bombeiro) me tirar de lá", contou. A sobrevivente usava um colar cervical e contou que sentia dor no pescoço, mas afirmou estar bem. 

Outro sobrevivente, identificado como Charles, de aproximadamente 30 anos, contou que o ônibus escorregou sozinho, sem bater em nenhum outro veículo. Ele estava com o pescoço imobilizado e afirmou sentir dores na coluna. 

O socorro das vítimas está sendo feito por equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar. De acordo com os bombeiros, as pessoas com ferimentos graves e suspeita de fratura são levadas ao Hospital Regional. As mais graves, porém, são levadas ao Hospital Regional Antônio Dias (HRAD). Já as vítimas com ferimentos leves e lesões, incluindo uma criança que não teve a idade divulgada, foram encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia e à UPA Municipal.



Segundo a Polícia Rodoviária, chovia no momento do acidente, o que contribuiu para que o veículo derrapasse, saísse da pista e capotasse no acostamento. O veículo bateu e ficou escorado em eucaliptos existentes à margem da rodovia. 

A reportagem procurou a equipe dos bombeiros de Patos de Minas para atualizações sobre o resgate e a corporação informou que, até o horário de 15h, o socorro das vítimas não havia terminado.

Segundo a PRF, o ônibus começou a ser removido às 15h15 para a liberação da rodovia, bloqueada desde às 12h. A ocorrência está em andamento.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito corpo-de-bombeiros minas-gerais onibus prf

