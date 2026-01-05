Assine
INUSITADO

MG: ônibus bate em carroça e deixa um ferido em rodovia estadual

Chovia no momento do acidente, o que pode ter prejudicado a visibilidade do motorista

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
05/01/2026 11:07

Acidente ocorreu na MG-223, entre Caldas Novas e Araguari, durante chuva
Acidente ocorreu na MG-223, entre Caldas Novas e Araguari, durante chuva crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um ônibus bateu em uma carroça na noite desse domingo (4/1), na MG-223, no trecho entre Caldas Novas (GO) e Araguari (MG), Região do Triângulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a carroça trafegava pelas margens da rodovia quando foi atingida pelo ônibus. Chovia no momento do acidente, o que pode ter prejudicado a visibilidade do motorista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o carroceiro e o encaminhou para um hospital da região. O estado de saúde da vítima não foi informado.

O cavalo que puxava a carroça foi entregue a parentes do carroceiro.

Até o momento, não há informações sobre interdição da via nem sobre o tamanho do congestionamento provocado pelo acidente.

