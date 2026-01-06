MG: Capotamento de ônibus de turismo deixa mortos e fecha BR-365
Sobreviventes são encaminhados a hospitais da região. O acidente aconteceu na altura de Patos de Minas, no Triângulo Mineiro
compartilheSIGA
O capotamento de um ônibus de turismo deixa feridos graves e pelo menos três mortos na BR-365, na altura de Patos de Minas (MG), na Região do Triângulo, no início da tarde desta terça-feira (6/1). A rodovia está interditada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O ônibus ia de Salvador (BA) para Uberlândia (MG) e estava com ocupação cheia: 50 passageiros e dois motoristas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal em Patos de Minas, poucas pessoas saíram ilesas e muitas estão em estado grave.
Leia Mais
Em contato com a reportagem, a equipe informou que ainda não há como informar o número total de pessoas que morreram, uma vez que o destombamento do veículo ainda está sendo realizado e, por consequência, a verificação do estado das vítimas.
- Ônibus de viagem com 41 pessoas tomba na BR-381, no Sul de Minas
- Ônibus de viagem pega fogo na MG-133, no interior de Minas
O socorro das vítimas está sendo feito por equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar. De acordo com os bombeiros, as pessoas com ferimentos graves e suspeita de fratura são levadas ao Hospital Regional. As mais graves, porém, são levadas ao Hospital Regional Antônio Dias (HRAD).
Já as vítimas com ferimentos leves e lesões, incluindo uma criança que não teve a idade divulgada, foram encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia e à UPA Municipal.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Segundo a Polícia Rodoviária, chovia no momento do acidente, o que contribuiu para que o veículo derrapasse, saísse da pista e capotasse no acostamento. O veículo bateu e ficou escorado em eucaliptos à margem da rodovia.
Ainda não há previsão para liberação da pista. A ocorrência está em andamento.
Matéria em atualização