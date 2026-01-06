MG: Capotamento de ônibus de turismo deixa mortos e fecha BR-365

O capotamento de um ônibus de turismo deixa feridos graves e pelo menos três mortos na BR-365, na altura de Patos de Minas (MG), na Região do Triângulo, no início da tarde desta terça-feira (6/1). A rodovia está interditada.

O ônibus ia de Salvador (BA) para Uberlândia (MG) e estava com ocupação cheia: 50 passageiros e dois motoristas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal em Patos de Minas, poucas pessoas saíram ilesas e muitas estão em estado grave.

Em contato com a reportagem, a equipe informou que ainda não há como informar o número total de pessoas que morreram, uma vez que o destombamento do veículo ainda está sendo realizado e, por consequência, a verificação do estado das vítimas.

O socorro das vítimas está sendo feito por equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar. De acordo com os bombeiros, as pessoas com ferimentos graves e suspeita de fratura são levadas ao Hospital Regional. As mais graves, porém, são levadas ao Hospital Regional Antônio Dias (HRAD).

Já as vítimas com ferimentos leves e lesões, incluindo uma criança que não teve a idade divulgada, foram encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia e à UPA Municipal.

Segundo a Polícia Rodoviária, chovia no momento do acidente, o que contribuiu para que o veículo derrapasse, saísse da pista e capotasse no acostamento. O veículo bateu e ficou escorado em eucaliptos à margem da rodovia.



Ainda não há previsão para liberação da pista. A ocorrência está em andamento.



Matéria em atualização