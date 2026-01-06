Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA NO TRIÂNGULO

MG: Capotamento de ônibus de turismo deixa mortos e fecha BR-365

Sobreviventes são encaminhados a hospitais da região. O acidente aconteceu na altura de Patos de Minas, no Triângulo Mineiro

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
06/01/2026 14:15

compartilhe

SIGA
x
Ã?nibus derrapou e capotou Ã s margens da rodovia
Ônibus derrapou e capotou às margens da rodovia crédito: DivulgaÃ§Ã£o/Corpo de Bombeiros

O capotamento de um ônibus de turismo deixa feridos graves e pelo menos três mortos na BR-365, na altura de Patos de Minas (MG), na Região do Triângulo, no início da tarde desta terça-feira (6/1). A rodovia está interditada. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ônibus ia de Salvador (BA) para Uberlândia (MG) e estava com ocupação cheia: 50 passageiros e dois motoristas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal em Patos de Minas, poucas pessoas saíram ilesas e muitas estão em estado grave. 

Leia Mais



Em contato com a reportagem, a equipe informou que ainda não há como informar o número total de pessoas que morreram, uma vez que o destombamento do veículo ainda está sendo realizado e, por consequência, a verificação do estado das vítimas. 

O socorro das vítimas está sendo feito por equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar. De acordo com os bombeiros, as pessoas com ferimentos graves e suspeita de fratura são levadas ao Hospital Regional. As mais graves, porém, são levadas ao Hospital Regional Antônio Dias (HRAD).

Já as vítimas com ferimentos leves e lesões, incluindo uma criança que não teve a idade divulgada, foram encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia e à UPA Municipal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Segundo a Polícia Rodoviária, chovia no momento do acidente, o que contribuiu para que o veículo derrapasse, saísse da pista e capotasse no acostamento. O veículo bateu e ficou escorado em eucaliptos à margem da rodovia. 

Ainda não há previsão para liberação da pista. A ocorrência está em andamento.

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito corpo-de-bombeiros onibus prf turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay