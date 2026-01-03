Assine
INCÊNDIO

Vídeo: ônibus pega fogo no Barreiro, em BH e mobiliza bombeiros

Incêndio teria começado depois de uma pane elétrica; não houve feridos

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/01/2026 08:51

O ônibus pegou fogo na noite dessa sexta-feira (2/1), na Rua Petúnias, Bairro Lindéia, Região do Barreiro, na capital mineira
O ônibus pegou fogo na noite dessa sexta-feira (2/1), na Rua Petúnias, Bairro Lindéia, Região do Barreiro, na capital mineira crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um ônibus pegou fogo na noite dessa sexta-feira (2/1), no Bairro Lindéia, Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG). A ocorrência foi registrada por volta de 21h10, na Rua Petúnias.

Militares do Pelotão Barreiro do Corpo de Bombeiros foram acionados e, segundo informações do solicitante e proprietário do veículo, o incêndio teria sido provocado por uma possível pane elétrica.

As chamas foram controladas rapidamente, evitando que o fogo se propagasse para residências próximas. Depois do combate ao incêndio, os bombeiros acionaram a Cemig, já que o fogo atingiu a fiação elétrica na via.

Moradores relataram em redes sociais que o veículo seria de uma empresa de turismo e bombeiros afirmam que é um ônibus particular. Não houve registro de feridos, e as causas do incêndio ainda deverão ser apuradas.

