Veja quem estava no ônibus de turismo que caiu em ribanceira de 250m

A reportagem apurou que 42 passageiros já foram liberados. Outros seis ainda permaneceram nos hospitais, mas sem quadros graves. Ao todo, o ônibus de turismo levava 52 passageiros, dos quais seis crianças, além do próprio motorista.





Em comunicado encaminhado à reportagem, a Viação Gontijo disse que “enviou imediatamente para o local (do acidente) gerentes de Belo Horizonte para acompanharem os passageiros em hospitais, onde o estado de cada um foi checado”.

Além disso, a empresa também afirma que toda assistência está sendo dada aos familiares e sobreviventes. Em nota, a empresa diz que os passageiros que tiveram liberação médica foram conduzidos “para local onde podiam tomar banho, descansar, além de receberem alimentação”. A empresa também reforça que cuidou do acompanhamento às famílias na liberação dos corpos junto às autoridades.

O motorista do ônibus teve apenas cortes pequenos no braço e na cabeça e foi liberado pouco tempo após dar entrada no hospital de Leopoldina, conclui a assessoria da empresa de ônibus.

Confira lista completa

Motorista : Fabiano Garcia Fagundes

Passageiros:

1 – Adenilton Alves dos Reis

2 – Arthur Brayan Ferreira Albano

3 – Clebe Dias Ribeiro

4 – Davi Lucas Rodrigues dos Santos

5 – Debora Caroline S. da Silva

6 – Edneia Nascimento dos Santos

7 – Edivan Jesus Almeida

8 – Eduardo Rocha de Souza

9 – Elenilda Costa Reis

10 – Erisvaldo Ribeiro de Jesus

11 – Everton da Silva Nascimento

12 – Francisco Andre Araujo Freire

13 – Helena Santos Freitas ' criança

14 – Hiago Souza Meireles

15 – Icaro Soares Araujo Freire ' criança

16 – Inatiele de Jesus Souza

17 – lhorena Gabriela Barbosa Augusto ' criança

18 – Jamile Santos da Conceição

19 – Jean Gustavo Augusto da Silva

20 – Jose Daniel Nobre Freire

21 – João Guilherme Cardozo Nunes ' criança

22 – Jose Pereira dos Santos

23 – Josivaldo Palmito Santos

24 – Joseval Vieira de Jesus

25 – Joselia Maria das Almeida

26 – Jucelia Silva Santos

27 – Juciara Serafim Santos

28 – Karen Araujo Soares

29 – Layssa Thayna Silva Nascimento

30 – Leandro Almeida da Silva

31 – Luciene Silva dos Santos

32 – Luiza Gabriela Barbosa dos Santos

33 – Maria da Conceição da Silva Reis

34 – Maria Rocha dos Santos

35 – Maria Pereira Alves

36 – Maria Alice Mota

37 – Maria de Fatima Ferreira Albano ' criança

38 – Marta Lucia V. de Carvalho

39 – Maria das Graças Brito Nascimento

40 – Mariah Souza ' criança

41 – Nilza Ferreira de Oliveira

42 – Pedro Alves de Oliveira Neto

43 – Pietro Souza Vieira

44 – Raquel Cardozo

45 – Raimunda Teixeira Barbosa

46 – Reinaldo Felipe Nascimento

47 – Roberto dos Santos Nascimento

48 – Roque Costa de Almeida

49 – Sueli Cordeiro Souza

50 – Thayna Souza de Jesus

51 – Valdelice Gonzaga Souza

52 – Zunete Souza Bomfim