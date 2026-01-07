BR-381: carreta tomba, carga cai em ribanceira e causa lentidão no trânsito
Motoristas relatam trânsito lento nos dois sentidos da BR-381 na manhã desta quarta-feira (7/1). Não há informação sobre vítimas
compartilheSIGA
Um caminhão tombou na BR-381, na altura do quilômetro 359, em João Monlevade (MG), na madrugada desta quarta-feira (7/1). Com o impacto, a carga de placas de aço se desprendeu da carreta e caiu em uma ribanceira.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O acidente ocorreu por volta de 2h45 no sentido Belo Horizonte, em uma área chamada Corte de Pedras. A Nova 381, responsável pelo trecho, não deu informações sobre vítimas, mas, segundo motoristas, o trânsito no local está congestionado.
Leia Mais
Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver os veículos transitando lentamente e alguns cones de sinalização ao lado da carreta tombada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Matéria em atualização