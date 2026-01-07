Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

BR-381: carreta tomba, carga cai em ribanceira e causa lentidão no trânsito

Motoristas relatam trânsito lento nos dois sentidos da BR-381 na manhã desta quarta-feira (7/1). Não há informação sobre vítimas

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
07/01/2026 08:28 - atualizado em 07/01/2026 08:34

Carreta tomba na BR-381, em João Monlevade (MG), e complica trânsito
Carreta tomba na BR-381, em João Monlevade (MG), e complica trânsito crédito: Reprodução/Redes sociais

Um caminhão tombou na BR-381, na altura do quilômetro 359, em João Monlevade (MG), na madrugada desta quarta-feira (7/1). Com o impacto, a carga de placas de aço se desprendeu da carreta e caiu em uma ribanceira.

O acidente ocorreu por volta de 2h45 no sentido Belo Horizonte, em uma área chamada Corte de Pedras. A Nova 381, responsável pelo trecho, não deu informações sobre vítimas, mas, segundo motoristas, o trânsito no local está congestionado.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver os veículos transitando lentamente e alguns cones de sinalização ao lado da carreta tombada.

Matéria em atualização

