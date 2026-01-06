Ônibus avança sinal e causa acidente

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A imprudência de um motorista de ônibus que avançou um sinal vermelho quase foi responsável por uma tragédia no cruzamento das avenidas Afonso Pena e Brasil, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele bateu contra um Mercedes-Benz, placa JQN-9310, de cor prata, que foi arremessada contra um motociclista.

Por volta do meio-dia, o motorista da Mercedes, um homem de 78 anos, que não quis se identificar, arrancou na avenida Brasil com o sinal verde, segundo contou ao Estado de Minas.

Ele ultrapassou a mão de descida da Avenida Afonso Pena e, quando atravessava a segunda, foi surpreendido pelo ônibus, que bateu na lateral da Mercedes, que acabou sendo impulsionada em direção a uma motocicleta.

Depois de atingir o motociclista, o carro bateu e derrubou um poste com uma placa de sinalização de velocidade máxima da via, que é de 60km/h.

O motorista do ônibus fugiu do local. Testemunhas que passavam pela avenida se preocuparam em socorrer o motociclista e não anotaram a placa do coletivo.

O motociclista foi levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS), com suspeita de fratura na perna direita. A polícia tenta encontrar imagens em câmeras de segurança de lojas e mesmo de bancos na área do acidente, para tentar identificar o ônibus e seu motorista.