Assine
overlay
Início Gerais
TRÂNSITO

Acidente seguido de queda de árvore na BR-356, no trevo do BH Shopping

Batida frontal entre carros seguida da queda de um eucalipto de grande porte não deixou vítimas. Bombeiros retiraram a árvore e liberaram a via de madrugada

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
06/01/2026 10:44

compartilhe

SIGA
x
Devido a chuva constante que atinge a região nos últimos dias, um eucalipto de grande porte caiu em cima dos carros
Devido a chuva constante que atinge a região nos últimos dias, um eucalipto de grande porte caiu em cima dos carros crédito: Reprodução/Redes Sociais

Dois carros bateram de frente na noite dessa segunda-feira (5/1), na BR-356, na altura do trevo do BH Shopping, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). Não houve vítimas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Não há informações sobre a dinâmica do acidente, que ocorreu no sentido Rio de Janeiro, mas imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que um dos veículos ficou com a frente destruída. Uma hipótese é que o carro tenha invadido a contramão.

Leia Mais

Devido à chuva constante que atinge a região nos últimos dias, um eucalipto de grande porte caiu em cima dos carros logo depois do acidente, mas os veículos já estavam desocupados.

A Polícia Militar (PM) não foi acionada para a ocorrência e o Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência por volta de 22h45. A árvore foi retirada e a via liberada às 0h25.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem do Estado de Minas procurou a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que administra o trecho, e aguarda retorno.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito corpo-de-bombeiros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay