Acidente seguido de queda de árvore na BR-356, no trevo do BH Shopping

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Dois carros bateram de frente na noite dessa segunda-feira (5/1), na BR-356, na altura do trevo do BH Shopping, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). Não houve vítimas.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente, que ocorreu no sentido Rio de Janeiro, mas imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que um dos veículos ficou com a frente destruída. Uma hipótese é que o carro tenha invadido a contramão.

Devido à chuva constante que atinge a região nos últimos dias, um eucalipto de grande porte caiu em cima dos carros logo depois do acidente, mas os veículos já estavam desocupados.

A Polícia Militar (PM) não foi acionada para a ocorrência e o Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência por volta de 22h45. A árvore foi retirada e a via liberada às 0h25.

A reportagem do Estado de Minas procurou a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que administra o trecho, e aguarda retorno.