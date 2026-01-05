Motorista de caminhão que capotou morre na BR-262, na Grande BH

O motorista do caminhão que capotou na BR-262, na altura de Juatuba (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim da manhã desta segunda-feira (5/1), morreu. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros nesta tarde.

O acidente foi registrado no km 375, no sentido Leste, onde o caminhão caiu em uma ribanceira depois do capotamento.

Informações iniciais indicavam que o motorista estava vivo preso às ferragens. No entanto, assim que ele foi retirado do veículo, o condutor foi avaliado pela médica da equipe de resgate da Concessionária Way 262 e teve a morte confirmada.

Procurada pela reportagem, a concessionária informou que o trecho não está interditado e o fluxo segue normalmente. A Polícia Rodoviária Federal também acompanha o caso.

As investigações do acidente seguem com a Polícia Civil. A corporação foi procurada pela reportagem e ainda não respondeu. O espaço segue aberto.

