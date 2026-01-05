Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

MG: carreta carregada com milho tomba e interdita a BR-262

Acidente aconteceu em São Domingos do Prata; via chegou a ficar bloqueada

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/01/2026 09:05

Carreta carregada com milho tombou e interditou a BR-262; motoristas tiveram que ter paciência
Carreta carregada com milho tombou e interditou a BR-262; motoristas tiveram que ter paciência

Uma carreta carregada com milho tombou e interditou a BR-262 na noite desse domingo (4/1), em São Domingos do Prata (MG), Região Central do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o acidente ocorreu por volta das 23h45. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento às vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada para mais informações, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem. Em grupos de caminhoneiros nas redes sociais, relatos apontam que a esposa do condutor sofreu fratura em uma das pernas, a criança do casal teve apenas ferimentos leves, e o motorista apresentou escoriações nas costas.

Inicialmente, a rodovia ficou interditada e, posteriormente, passou a operar no sistema de pare e siga. Na manhã desta segunda-feira (5/1), caminhoneiros informaram que a via já estava liberada.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do acidente nem sobre o tamanho do congestionamento registrado no trecho.

