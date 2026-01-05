Grande BH: capotamento na BR-262 deixa motorista preso às ferragens

O capotamento de um caminhão deixou um motorista preso às ferragens na rodovia BR-262, na altura do bairro Boa Vista da Serra, em Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ao final da manhã desta segunda-feira (5/1). Assim que foi resgatado, a morte dele foi confirmada.

O acidente foi registrado no km 375, no sentido Leste. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caminhão caiu em um barranco após o capotamento.

Equipes dos bombeiros e da concessionária Way 262, responsável pelo trecho, atuam na ocorrência. Devido à gravidade da ocorrência, uma vez que o local onde o caminhão está é de difícil acesso, mais viaturas dos bombeiros estão a caminho.

Procurada pela reportagem, a Way 262 informou que o trecho não conta com interdição e o fluxo segue normalmente.

A ocorrência segue em andamento.