Assine
overlay
Início Gerais
PERIGO NAS ESTRADAS

Grande BH: capotamento na BR-262 deixa motorista preso às ferragens

O veículo caiu em um barranco depois que capotou. O acidente foi registrado na altura do bairro Boa Vista da Serra, em Juatuba, na Grande BH

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
05/01/2026 14:14 - atualizado em 05/01/2026 15:26

compartilhe

SIGA
x
Equipes do Corpo de Bombeiros e da BHTrans atuam na ocorrência
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Way 262 atuam na ocorrência crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O capotamento de um caminhão deixou um motorista preso às ferragens na rodovia BR-262, na altura do bairro Boa Vista da Serra, em Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ao final da manhã desta segunda-feira (5/1). Assim que foi resgatado, a morte dele foi confirmada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O acidente foi registrado no km 375, no sentido Leste. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caminhão caiu em um barranco após o capotamento. 

Equipes dos bombeiros e da concessionária Way 262, responsável pelo trecho, atuam na ocorrência. Devido à gravidade da ocorrência, uma vez que o local onde o caminhão está é de difícil acesso, mais viaturas dos bombeiros estão a caminho.

Procurada pela reportagem, a Way 262 informou que o trecho não conta com interdição e o fluxo segue normalmente. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ocorrência segue em andamento.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito capotamento corpo-de-bombeiros grande-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay