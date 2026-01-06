Acidente entre ambulâncias deixa dois feridos em Juiz de Fora

Um acidente entre duas ambulâncias deixou duas pessoas feridas na Avenida Barão do Rio Branco, na altura do bairro Bom Pastor, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, no início da tarde desta terça-feira (6/1).

A batida se deu de maneira transversal e aconteceu no corredor central da avenida, perto do Hospital de Pronto-Socorro (HPS) municipal. Segundo o consórcio Cisdeste, que gerencia o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no Sul e Sudeste do estado, o acidente ocorreu entre uma ambulância do Samu e uma do Serviço de Transporte Intra-Hospitalar (STIH) da prefeitura de Juiz de Fora.

Conforme os registros, a ambulância do Samu seguia em direção à Zona Sul da cidade e não transportava pacientes. Já a ambulância do STIH estava com um paciente de 16 anos e uma acompanhante de 39.

Com o impacto da batida, a acompanhante sofreu um corte na cabeça. Ela foi encaminhada ao HPS, juntamente com o paciente, onde ambos receberam cuidados médicos e seguem estáveis.

O motorista da ambulância do serviço municipal ficou com dor lombar e cervicalgia – condição descrita como dor intensa na região da nuca e pescoço – e precisou de atendimento do Samu. Depois de estabilizado, ele se dirigiu ao Hospital da Unimed com a auxiliar de enfermagem, que não ficou ferida.

Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora esclareceu que todos os ocupantes da ambulância usavam cinto de segurança no momento do acidente e afirmou que “segue acompanhando a situação e prestando toda a assistência necessária”. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.