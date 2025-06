Batida entre ambulância e carreta mata ao menos três pessoas em Minas

Ao menos três pessoas morreram em um acidente entre ambulância e carreta na madrugada desta sexta-feira (13/6), na MGC-154, entre as cidades Capinópolis e Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Duas pessoas foram resgatadas com ferimentos graves.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ambulância envolvida na batida fazia o transporte de pacientes do município de Capinópolis em direção a Ituiutaba.

O condutor da carreta não ficou ferido.

A ambulância levava cinco pessoas, sendo o motorista, dois pacientes e dois acompanhantes. Dessas cinco vítimas, três morreram no local e duas foram socorridas com ferimentos graves. Os militares não divulgaram a identidade das vítimas.

As equipes dos bombeiros atuaram no atendimento às vítimas e na liberação da via, que seguiu com o trânsito interditado durante os trabalhos operacionais e periciais. Os corpos foram levados para o IML de Ituiutaba.



As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.