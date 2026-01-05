Minas foi o estado com maior número de acidentes no período de festas

Os acidentes em estradas federais durante o feriado do ano novo resultaram na morte de 109 pessoas e em 1.315 feridos, segundo números da Operação Ano Novo, divulgados nesta segunda-feira (5) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Minas Gerais foi recordista no número de sinistros: foram 5.040, ainda de acordo com o balanço. Em seguida, estão Mato Grosso do Sul, com 4.885, e Santa Catarina, com 4.517 ocorrências.

Minas Gerais, que tem a maior malha rodoviária do país, também contabilizou a maior quantidade de veículos flagrados acima do limite de velocidade: foram 4.105 autuações desse tipo no estado. Na sequência, aparecem Paraná, com 3.818, e Rio Grande do Sul, com 1.837. Em todo o país, os agentes da PRF flagraram 23.079 motoristas em excesso de velocidade.

O levantamento contabiliza os acidentes entre os dias 30 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026. Durante o período, foram reforçados os trabalhos de fiscalização de trânsito e de prevenção de sinistros causados por condutas de risco.

Nos seis dias da Operação Ano Novo feita na transição 2024 para 2025, foram contabilizadas 79 mortes e 1.339 pessoas feridas nas rodovias federais de todo o país, entre os dias 27 de dezembro e 1º de janeiro do ano passado.

Segundo a PRF, as fiscalizações na operação mais recente resultaram na abordagem de 101.118 pessoas e de 74.594 veículos. Apesar de a Operação Ano Novo já ter sido encerrada, os números ainda podem aumentar, à medida em que as informações venham a ser consolidadas nos sistemas da PRF.

Alcoolemia

De acordo com a PRF, durante o feriado de ano novo foram feitos 61.426 testes de alcoolemia, que resultaram em 789 autuações por embriaguez. Essas autuações vão desde a recusa ao teste até a constatação da presença da substância no organismo. Pessoas que apresentam sinais de consumo de bebidas alcoólicas podem, portanto, ser autuadas.

"Nos seis dias de operação, 41 pessoas foram detidas por apresentar sinais de embriaguez ou teor alcoólico no organismo considerado crime pela legislação de trânsito", informou a PRF.

Outras infrações

Entre as demais infrações registradas nas rodovias federais estão as de ultrapassagem proibida, (3.438); não uso de cinto de segurança ou de dispositivos de retenção para crianças (3.470) e uso de celular durante a direção de veículo (341).