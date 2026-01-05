Acidente na MG-181 mata gestante de quase nove meses
Vítima estava grávida de 35 semanas. Motoristas do carro e do caminhão foram socorridos. Colisão aconteceu em Brasilândia de Minas, no Noroeste do estado
Uma mulher de 37 anos grávida de quase nove meses – 35 semanas –, morreu em um acidente na MG-181, em Brasilândia de Minas (MG), no Noroeste do estado, na tarde desse domingo (4/1).
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o carro em que a mulher estava colidiu com um caminhão. O condutor do carro, de 28 anos, ficou preso às ferragens, mas foi socorrido.
Já o motorista do caminhão, de idade não divulgada, sofreu apenas ferimentos leves.
O condutor do veículo de passeio foi conduzido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brasilândia de Minas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Já o condutor do caminhão foi encaminhado para o hospital de Brasilândia por ambulância da cidade. O corpo da gestante foi encaminhado para a funerária.