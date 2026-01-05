Assine
ACIDENTE FATAL

Acidente na MG-181 mata gestante de quase nove meses

Vítima estava grávida de 35 semanas. Motoristas do carro e do caminhão foram socorridos. Colisão aconteceu em Brasilândia de Minas, no Noroeste do estado

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
05/01/2026 13:35

Uma mulher, de 37 anos, grávida de 35 semanas, morreu em um acidente na MG-181, em Brasilândia de Minas (MG), na Região Noroeste do estado
Uma mulher, de 37 anos, grávida de 35 semanas, morreu em um acidente na MG-181, em Brasilândia de Minas (MG), na Região Noroeste do estado crédito: CBMMG/Divulgação

Uma mulher de 37 anos grávida de quase nove meses – 35 semanas –, morreu em um acidente na MG-181, em Brasilândia de Minas (MG), no Noroeste do estado, na tarde desse domingo (4/1).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o carro em que a mulher estava colidiu com um caminhão. O condutor do carro, de 28 anos, ficou preso às ferragens, mas foi socorrido.

Já o motorista do caminhão, de idade não divulgada, sofreu apenas ferimentos leves.

O condutor do veículo de passeio foi conduzido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brasilândia de Minas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Já o condutor do caminhão foi encaminhado para o hospital de Brasilândia por ambulância da cidade. O corpo da gestante foi encaminhado para a funerária.

