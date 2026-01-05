Acidente na MG-181 mata gestante de quase nove meses

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher de 37 anos grávida de quase nove meses – 35 semanas –, morreu em um acidente na MG-181, em Brasilândia de Minas (MG), no Noroeste do estado, na tarde desse domingo (4/1).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o carro em que a mulher estava colidiu com um caminhão. O condutor do carro, de 28 anos, ficou preso às ferragens, mas foi socorrido.

Já o motorista do caminhão, de idade não divulgada, sofreu apenas ferimentos leves.

O condutor do veículo de passeio foi conduzido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brasilândia de Minas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Já o condutor do caminhão foi encaminhado para o hospital de Brasilândia por ambulância da cidade. O corpo da gestante foi encaminhado para a funerária.

