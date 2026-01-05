BH: motorista bate carro em poste do Buritis e é levado ao João XXIII
Com o impacto da batida, o veículo ficou em formato de "L" na Rua Rubens Caporali Ribeiro, Região Oeste de Belo Horizonte
Um motorista, ainda não identificado, precisou ser socorrido depois que bateu o carro que dirigia em um poste no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, no início da tarde desta segunda-feira (5/1).
A Polícia Militar foi chamada por uma pessoa que testemunhou o acidente, registrado na altura do número 533 da Rua Rubens Caporali Ribeiro, pela janela de um apartamento. Conforme os registros, a testemunha ouviu pessoas pedindo que o motorista “ficasse quieto” até que o socorro chegasse.
Imagens registradas no momento do acidente e compartilhadas nas redes sociais mostram que o carro atingiu o poste pela lateral esquerda e ficou deformado em formato de “L”. Os vidros traseiro e dianteiro do veículo se quebraram e o motor ficou exposto.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou o motorista ainda no carro, um Fiat Uno, e constatou que ele não estava preso às ferragens. Ele foi entregue aos cuidados de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou para atendimento médico no Hospital João XXIII, no Centro-Sul da capital.
Conforme repassado pela Polícia Militar, anotações do Corpo de Bombeiros indicam que, apesar da gravidade do acidente, o motorista não corre risco de morte. Porém, ainda não há novas informações sobre seu estado de saúde.
A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. A ocorrência segue em andamento.