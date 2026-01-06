BR-365: ônibus que capotou em Patos de Minas substituía outro com problemas

O ônibus que derrapou em pista molhada, capotou e deixou cinco mortos na BR-365, em Patos de Minas (MG), na Região do Triângulo, nesta terça-feira (6/1) não era o destinado para a viagem. O primeiro ônibus teve problemas mecânicos e os passageiros foram remanejados para o veículo que sofreu o acidente.

Apesar de regular, o ônibus usado não tinha a Licença Viagem, documento específico que deve ser emitido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) antes de qualquer viagem de fretamento. Mesmo com a viagem irregular, de acordo com a Agência, o veículo está cadastrado e habilitado para o transporte interestadual de passageiros na modalidade de fretamento, e a empresa tem autorização vigente junto à ANTT para a prestação desse tipo de serviço.



Segundo a ANTT, o ônibus que se envolveu no acidente está regular no cadastro do órgão, com apenas uma autuação registrada em 2023 por evasão de balança, sem informações relevantes de fiscalizações que possam ter apontado irregularidades em períodos recentes.



O órgão informou que instaurou um processo de acompanhamento do acidente, pautado na monitoração do atendimento prestado pela empresa aos passageiros e às vítimas, em articulação com os órgãos competentes. “Após a conclusão das perícias técnicas e conforme os elementos apurados, poderão ser aplicadas as sanções cabíveis, nos termos da legislação vigente, em desfavor da empresa”, afirmou.





À corporação, o motorista contou que perdeu o controle da direção no momento do acidente. Ele e o outro condutor passaram por testes de bafômetro que não apresentaram alterações.



Conforme apuração dos bombeiros, as cinco pessoas que morreram estavam presas às ferragens. Uma delas estava debaixo do ônibus e só foi encontrada depois que o veículo foi destombado.

O ônibus voltava das festas de réveillon de uma praia de Salvador (BA) em direção a Uberlândia (MG) e estava com ocupação cheia: 50 passageiros e dois motoristas. Ao todo, 47 pessoas ficaram feridas. Dentre elas, 19 pessoas foram atendidas em estado grave, com traumatismos acentuados, fraturas, lacerações e cortes profundos, e foram levadas ao Hospital Regional Antônio Dias (HRAD).



Outras 28 pessoas, incluindo os dois motoristas e quatro crianças, tiveram quadros mais leves, com sintomas como dores em geral, mal estar e escoriações. Elas foram encaminhadas para atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia e na UPA Municipal. De todos os ocupantes, apenas cinco pessoas saíram ilesas do acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária, chovia no momento do acidente, o que contribuiu para que o veículo derrapasse, saísse da pista e capotasse no acostamento. O veículo bateu e ficou escorado em eucaliptos à margem da rodovia. De acordo com os bombeiros, a gravidade dos ferimentos dos ocupantes se deu em razão da força com a qual o ônibus bateu contra as árvores.



Em entrevista ao jornal local Patos Hoje, uma senhora sobrevivente, de aproximadamente 60 anos, relatou que “o acidente foi tão rápido que não viu” como aconteceu. Ela usava um colar cervical quando contou seu ponto de vista: “Quando fui ver, estava no meio das ferragens. Foi até difícil para o menino (bombeiro) me tirar de lá", contou.



Equipes dos bombeiros, Defesa Civil, PRF, perícia da Polícia Civil, Samu e de diversas ambulâncias municipais e de cidades vizinhas fizeram parte da força-tarefa de resgate.