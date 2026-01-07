Assine
ACIDENTE FATAL

Batida frontal entre carro e carreta na BR-365 deixa um morto

Condutor do carro, que bateu de frente com carreta, morreu no local. Rodovia registrou outro acidente envolvendo um ônibus de turismo, que matou cinco pessoas

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
07/01/2026 06:31

Fiat Uno ficou destruído depois de bater de frente com uma carreta na rodovia
Fiat Uno ficou destruído depois de bater de frente com uma carreta na rodovia crédito: PRF/Divulgação

O motorista de um carro morreu depois de bater de frente em uma carreta na BR-365, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, na tarde dessa terça-feira (6/1).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu nas proximidades do Trevo da Serrinha. O condutor do Fiat Uno, emplacado em Guimarânia (MG), morreu no local.

Outro acidente envolvendo um ônibus de turismo também deixou cinco mortos na mesma rodovia ontem. O coletivo ia de Salvador (BA) para Uberlândia (MG) e contava com 50 passageiros e dois motoristas. O veículo derrapou na pista molhada e capotou.

