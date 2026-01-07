Batida frontal entre carro e carreta na BR-365 deixa um morto

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O motorista de um carro morreu depois de bater de frente em uma carreta na BR-365, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, na tarde dessa terça-feira (6/1).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu nas proximidades do Trevo da Serrinha. O condutor do Fiat Uno, emplacado em Guimarânia (MG), morreu no local.

Outro acidente envolvendo um ônibus de turismo também deixou cinco mortos na mesma rodovia ontem. O coletivo ia de Salvador (BA) para Uberlândia (MG) e contava com 50 passageiros e dois motoristas. O veículo derrapou na pista molhada e capotou.

