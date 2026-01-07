Batida frontal entre carro e carreta na BR-365 deixa um morto
Condutor do carro, que bateu de frente com carreta, morreu no local. Rodovia registrou outro acidente envolvendo um ônibus de turismo, que matou cinco pessoas
O motorista de um carro morreu depois de bater de frente em uma carreta na BR-365, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, na tarde dessa terça-feira (6/1).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu nas proximidades do Trevo da Serrinha. O condutor do Fiat Uno, emplacado em Guimarânia (MG), morreu no local.
Outro acidente envolvendo um ônibus de turismo também deixou cinco mortos na mesma rodovia ontem. O coletivo ia de Salvador (BA) para Uberlândia (MG) e contava com 50 passageiros e dois motoristas. O veículo derrapou na pista molhada e capotou.