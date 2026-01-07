IPVA 2026 MG: passo a passo completo para pagar com Pix e ter desconto

O governo estadual confirmou a manutenção do pagamento via Pix para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. O método simplifica a quitação do tributo e oferece desconto para quem optar pela cota única.

O pagamento por Pix permite que o imposto seja pago de forma instantânea, utilizando o QR Code gerado no site da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG).

Leia Mais

O principal benefício para quem escolher essa modalidade é o desconto de 3% sobre o valor total do imposto, válido para o pagamento em cota única até a data de vencimento.

Esse abatimento pode ser acumulado com o benefício do programa "Bom Pagador", que concede mais 3% de desconto aos proprietários que mantiveram o IPVA e demais taxas veiculares em dia nos anos de 2024 e 2025.

Dessa forma, um contribuinte que se enquadre nos dois critérios pode obter um desconto total de 6% no IPVA 2026. A vantagem financeira é um incentivo para manter a regularidade fiscal e aproveitar a agilidade do sistema de pagamento instantâneo.

Veículos com 20 anos ou mais de fabricação (ano 2006 ou anterior) estão isentos do pagamento do IPVA em 2026. A isenção é aplicada automaticamente, mas os proprietários ainda precisam quitar a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual (TRLAV), no valor de R$ 35,62, com vencimento em 31 de março de 2026.

Passo a passo para pagar o IPVA com Pix

O processo para emitir a guia e pagar o imposto com desconto é simples e totalmente digital. Para evitar fraudes, é fundamental utilizar apenas os canais oficiais do governo. Confira o tutorial:

Acesse o site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais e procure pela seção dedicada ao IPVA. Informe o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), que consta no documento do veículo. O sistema irá apresentar as opções de pagamento. Escolha a "cota única com desconto" para gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) com o QR Code. Abra o aplicativo do seu banco, acesse a área Pix e selecione a opção para pagar com QR Code. Aponte a câmera do seu celular para o código na tela do computador ou do próprio celular e confira se o destinatário do pagamento é o Estado de Minas Gerais (CNPJ: 18.715.615/0001-60). Após a verificação, confirme a transação.

As datas de vencimento da cota única ou primeira parcela do IPVA 2026 em Minas Gerais são escalonadas entre 9 e 13 de fevereiro, conforme o número final da placa do veículo. A segunda parcela vence em março, e a terceira, em abril. O calendário completo com as datas específicas por final de placa pode ser consultado diretamente no portal da SEF-MG.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata