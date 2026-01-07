Assine
Carnaval 2026: totem inicia contagem regressiva para a folia em BH

Estrutura com relógio eletrônico foi instalada pela Prefeitura da capital na Praça Rui Barbosa, em frente à Praça da Estação

Repórter
07/01/2026 18:32

Totem permanecerá na Praça Rui Barbosa até o início oficial do Carnaval de Belo Horizonte, marcado para 31 de janeiro
Totem permanecerá na Praça Rui Barbosa até o início oficial do Carnaval de Belo Horizonte, marcado para 31 de janeiro crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press

Faltam pouco mais de 23 dias para o Carnaval, e quem passa pela Praça Rui Barbosa, em frente à Praça da Estação, no Hipercentro Belo Horizonte, poderá acompanhar, minuto a minuto, o tempo que ainda resta para o início da festa popular, que começa em 31 de janeiro. É que, naquele local, a prefeitura da capital instalou um totem, com relógio eletrônico, que marca a contagem regressiva para a folia. 

De acordo com o poder público municipal, a estrutura, que tem aproximadamente 4 metros de altura, permanecerá no local até o início oficial da folia em Belo Horizonte. Ainda segundo a prefeitura, a ação "simboliza a reta final da preparação da cidade" para o Carnaval 2026.

Tradicional espaço de celebração da cidade, a Praça da Estação será novamente um dos principais palcos do Carnaval de 2026, concentrando a saída e a dispersão de diversos blocos de rua. O local também receberá o Kandandu, encontro que reúne blocos afros da capital mineira, que valoriza a diversidade cultural da festa.

Com 660 cortejos previstos, além dos desfiles das escolas de samba e dos blocos caricatos, o Carnaval de Belo Horizonte promete ocupar as ruas das dez regionais da cidade, se consolidando como uma das maiores festas populares do país.

