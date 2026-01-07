Carnaval BH: PBH divulga lista de blocos de rua que vão receber auxílio
O resultado foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira (07/01); são mais de R$ 3 milhões em auxílio financeiro
A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou, nesta quarta-feira (7/1), o resultado final do Chamamento Público que selecionou os blocos de rua que vão receber auxílio financeiro para desfilar no Carnaval deste ano.
A lista foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM). Ao todo, mais de R$ 3 milhões serão destinados aos classificados. Os blocos foram divididos em três categorias (A, B e C), levando em consideração porte, estrutura e pontuação técnica.
- Categoria A: R$ 41,5 mil (até 50 blocos contemplados)
-
Categoria B: R$ 24,1 mil (até 35 blocos contemplados)
-
Categoria C: R$ 14,6 mil (até 20 blocos contemplados)
A formalização dos contratos será feita pela Belotur. A convocação para assinatura dos contratos será feita por e-mail.
Veja a lista dos blocos por categoria:
Categoria A - R$ 41.500
-
Afro-Periférico Orisamba
-
Não Acredito Que Te Beijei
-
Chama Que Vem
-
Banho De Xêro
-
Trem Du Bão
-
Os Bateras
-
Arrastão Bloco Show
-
Baque Humaitá
-
Afoxé Ilê Odara
-
Maria Pretinha
-
Angola Janga
-
Faraó
-
Bloco De Pífanos Bh
-
C&T
-
Bloco Da Esquina
-
Esperando O Metrô
-
Lavô, Tá Novo!
-
Chega O Rei
-
Bloco Fúnebre
-
Bloco Seu Vizinho
-
Unidos Da Estrela Da Morte
-
Roda De Timbau
-
Transborda
-
Tchanzinho Zona Norte
-
Carna Flora
-
Filhos Da Puc
-
Bloco De Belô
-
Cómo Te Lhama?
-
Truck Do Desejo
-
Funk You
-
Babadan Banda De Rua
-
Timbaleiros Do Ghetto
-
Flor & Amar
-
Ziguiriguidum
-
Bloco Kebraê
-
Vou Ali E Volto
-
Juventude Bronzeada
-
Almas Empenadas
-
Banda Mole
-
As Charangueiras
-
Batuque Coletivo
-
Alalaor
-
Os Baterinhas
-
Fofoca De Carimbó
-
Uai Cê Samba
-
Cheia De Manias
-
Arautos Do Gueto
-
Asa De Banana
-
Bloco Da Insanidade
-
Rastaxé
Categoria B - R$ 24.100
-
Filhas De Clara
-
Bloco Da Saudade
-
Bruta Flor
-
Ziriggydum Stardust
-
Bloco Do Pão Molhado
-
Carnafate
-
Ebbloco
-
Enche Meu Copo
-
Vejo Flores Em Você
-
Papauê
-
Atenção Creuzebeck
-
Blocão Do Cachorrão
-
Abre Que Tô Passanú
-
Pé Com Pé
-
Bora Pro Nobis
-
Então, Planta!
-
Prove Primeiro
-
Besourinhos
-
Bloco Do Sustenido
-
Micareta Do Me Gusta
-
Circuladô
-
Me Deixe
-
Sexta, Ninguém Sabe?
-
Furacão Trem Base
-
Belorinho
-
Qui Samba É Esse?
-
Estivaloucos
-
Masterplano
-
Filhos De Oyá
-
Bloco Do Saraiva
-
Brókio Do Xai-Xai
-
Clandestinas
-
Bloco Da Meninada Do Clic
-
Bloco Da Horny
-
Tiozões Do Pagode
Categoria C - R$14.600
-
Os Meninos Da Meia Noite
-
Cilada
-
Resenha Amigos Do Edgar
-
Sai Pra Lá, Capeta
-
Fita Amarela
-
Bloco Do Odilara
-
Jojô E Palito Na Folia Do Carnaval
-
Bloco Da Guitarrinha
-
Salada De Frutas
-
Samba De Catarina
-
Bloco Das Jabuticabas
-
Pata De Leão
-
Sem Manicômios E Sem Prisões
-
Samba D'ouro
-
Mientras Dura
-
Maçã Do Amor
-
Emoriô
-
Carna Skate
-
Bloco Da Cíclica
-
Santo Batuque