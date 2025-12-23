5 serviços do Detran que você pode resolver online sem sair de casa

Resolver pendências do veículo sem precisar sair de casa já é uma realidade para milhões de motoristas no Brasil. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de vários estados oferece uma série de serviços em suas plataformas digitais. Isso permite que processos antes burocráticos e demorados sejam iniciados ou concluídos com mais praticidade, diretamente do computador ou celular.

A digitalização dos serviços representa uma grande economia de tempo, facilitando processos que antes exigiam múltiplas visitas presenciais. Com a proximidade de datas importantes, como o vencimento do licenciamento e o calendário do IPVA, saber usar essas ferramentas se torna ainda mais útil. Para ajudar você a resolver suas pendências de forma prática, listamos cinco procedimentos essenciais que estão disponíveis online.

Renovação da CNH

A Renovação da Carteira Nacional de Habilitação pode ser iniciada pela internet, onde o condutor acessa o portal do Detran e confirma seus dados. Em seguida, é necessário comparecer presencialmente a uma clínica credenciada para realizar o exame médico e a coleta biométrica (foto, assinatura e impressão digital). Após aprovação, o documento físico é enviado para o endereço cadastrado, enquanto a versão digital (CNH-e) fica disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), com o mesmo valor legal da impressa. Licenciamento anual do veículo

O licenciamento, que autoriza a circulação do veículo, também é um processo 100% digital. O pagamento da taxa pode ser feito diretamente pela rede bancária conveniada, usando o número do Renavam. Após a compensação, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo digital (CRLV-e) é emitido e pode ser acessado no aplicativo CDT, salvo no celular ou impresso em papel comum. Indicação do condutor infrator

Recebeu uma multa por uma infração que não cometeu? Se outra pessoa estava dirigindo seu carro, a indicação do real condutor pode ser feita online. O proprietário do veículo preenche o formulário no site do Detran e anexa os documentos solicitados, como a CNH do motorista e a assinatura de ambos. O processo agiliza a transferência dos pontos e evita o envio de papéis pelo correio. Consulta de multas e débitos

Manter o controle sobre a situação do veículo é fundamental. Pelo site ou aplicativo do Detran, é possível verificar de forma rápida todas as pendências financeiras, como multas, IPVA e licenciamentos atrasados. A plataforma detalha cada infração e permite gerar os boletos para pagamento ou obter o código de barras para quitar os valores, facilitando a regularização. Comunicação de venda do veículo

Após vender um carro, é crucial comunicar a transferência ao Detran para se isentar de responsabilidades futuras. Esse procedimento pode ser feito online, enviando uma cópia digitalizada do Certificado de Registro de Veículo (CRV), preenchido, assinado e com firma reconhecida em cartório. A medida protege o vendedor de multas, impostos e até mesmo processos civis ou criminais relacionados ao veículo vendido.

