Metrô de BH tem estações paralisadas a partir desta sexta (9/1)
Novo sistema de sinalização será implementado, o que demandará a interrupção do serviço em algumas estações a partir desta sexta-feira (9). Confira o cronograma
As interrupções programadas no metrô de Belo Horizonte para obras começam nesta sexta-feira (9/1). A partir de hoje, a rede passa a operar em horário especial, com encerramento antecipado, às 22h.
De acordo com a Metrô BH, a paralisação da operação ocorrerá em algumas estações nos fins de semana, períodos de menor fluxo de clientes, visando a implementar um novo sistema de sinalização.
Além da redução no horário, a circulação será interrompida nos fins de semana em trechos específicos da Linha 1. Neste final de semana (10 e 11/1), assim como nos próximos (17, 18, 24 e 25 de janeiro), o metrô não vai circular entre as estações Vilarinho e Minas Shopping. Depois de cada janela de testes, o sistema anterior volta a operar normalmente.
Já na segunda etapa das intervenções, nos dias 31 de janeiro, 1º, 7 e 8 de fevereiro, os testes serão realizados no trecho entre as estações Minas Shopping e Horto, que também ficará fechado nessas datas. Durante os períodos de interrupção, os passageiros que utilizam os trechos afetados terão que recorrer aos ônibus.
Nova tecnologia
A nova tecnologia substitui sistemas e equipamentos antigos que já não contam com suporte dos fabricantes nem com peças de reposição. Esse sistema que autoriza a circulação segura dos trens, controlando a velocidade em cada trecho do trajeto. Antes de qualquer trem entrar em operação, o sistema realiza checagens automáticas de segurança.
O objetivo da troca, segundo a concessionária, é trazer “eficiência, segurança e regularidade no tráfego de trens e veículos ferroviários”. A migração ocorrerá em trechos da Linha 1.
Cronograma
- No dia 9 de janeiro, a operação do Metrô BH funcionará das 5h15 às 22h, com o fechamento antecipado de todas as estações.
- 1ª fase: Nos dias 10 e 11, 17 e 18, e 24 e 25 de janeiro serão realizados os testes para a migração de sistema entre as estações Vilarinho a Minas Shopping. Nessas datas, as estações deste trecho permanecerão fechadas. Durante as atividades, o sistema atual é desligado e substituído pelo novo para execução de testes das funcionalidades e segurança. Ao final da janela de testes, retorna-se ao sistema anterior para liberação da operação comercial.
- 2ª fase: Nos dias 31 de janeiro e 1° de fevereiro e 7 e 8 de fevereiro serão realizados os testes para a migração de sistema entre as estações Minas Shopping a Horto. Nessas datas, as estações deste trecho permanecerão fechadas. Durante a atividade, o sistema atual é desligado e substituído pelo novo para execução de testes das funcionalidades e segurança. Ao final da janela de testes, retorna-se ao sistema anterior para liberação da operação comercial.
- 3ª fase: Nos dias 21 e 22 de março ocorrerá a substituição definitiva para o novo sistema de sinalização entre as estações Vilarinho a Horto. As estações desse trecho permanecerão fechadas durante esse período.