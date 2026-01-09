Assine
INTERRUPÇÃO PARA OBRAS

Metrô de BH tem estações paralisadas a partir desta sexta (9/1)

Novo sistema de sinalização será implementado, o que demandará a interrupção do serviço em algumas estações a partir desta sexta-feira (9). Confira o cronograma

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
09/01/2026 10:07

Catracas do metrÕ
O objetivo da intervenção que causa a paralisação, segundo a concessionária, é trazer eficiência, segurança e regularidade no tráfego de trens e veículos ferroviários crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

As interrupções programadas no metrô de Belo Horizonte para obras começam nesta sexta-feira (9/1). A partir de hoje, a rede passa a operar em horário especial, com encerramento antecipado, às 22h.

De acordo com a Metrô BH, a paralisação da operação ocorrerá em algumas estações nos fins de semana, períodos de menor fluxo de clientes, visando a implementar um novo sistema de sinalização.

Além da redução no horário, a circulação será interrompida nos fins de semana em trechos específicos da Linha 1. Neste final de semana (10 e 11/1), assim como nos próximos (17, 18, 24 e 25 de janeiro), o metrô não vai circular entre as estações Vilarinho e Minas Shopping. Depois de cada janela de testes, o sistema anterior volta a operar normalmente.

Já na segunda etapa das intervenções, nos dias 31 de janeiro, 1º, 7 e 8 de fevereiro, os testes serão realizados no trecho entre as estações Minas Shopping e Horto, que também ficará fechado nessas datas. Durante os períodos de interrupção, os passageiros que utilizam os trechos afetados terão que recorrer aos ônibus.

Nova tecnologia

A nova tecnologia substitui sistemas e equipamentos antigos que já não contam com suporte dos fabricantes nem com peças de reposição. Esse sistema que autoriza a circulação segura dos trens, controlando a velocidade em cada trecho do trajeto. Antes de qualquer trem entrar em operação, o sistema realiza checagens automáticas de segurança.

O objetivo da troca, segundo a concessionária, é trazer “eficiência, segurança e regularidade no tráfego de trens e veículos ferroviários”. A migração ocorrerá em trechos da Linha 1.

Cronograma

  • No dia 9 de janeiro, a operação do Metrô BH funcionará das 5h15 às 22h, com o fechamento antecipado de todas as estações.
  • 1ª fase: Nos dias 10 e 11, 17 e 18, e 24 e 25 de janeiro serão realizados os testes para a migração de sistema entre as estações Vilarinho a Minas Shopping. Nessas datas, as estações deste trecho permanecerão fechadas. Durante as atividades, o sistema atual é desligado e substituído pelo novo para execução de testes das funcionalidades e segurança. Ao final da janela de testes, retorna-se ao sistema anterior para liberação da operação comercial.
  • 2ª fase: Nos dias 31 de janeiro e 1° de fevereiro e 7 e 8 de fevereiro serão realizados os testes para a migração de sistema entre as estações Minas Shopping a Horto. Nessas datas, as estações deste trecho permanecerão fechadas. Durante a atividade, o sistema atual é desligado e substituído pelo novo para execução de testes das funcionalidades e segurança. Ao final da janela de testes, retorna-se ao sistema anterior para liberação da operação comercial.
  • 3ª fase: Nos dias 21 e 22 de março ocorrerá a substituição definitiva para o novo sistema de sinalização entre as estações Vilarinho a Horto. As estações desse trecho permanecerão fechadas durante esse período.

