Metrô de BH tem estações paralisadas a partir desta sexta (9/1)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

As interrupções programadas no metrô de Belo Horizonte para obras começam nesta sexta-feira (9/1). A partir de hoje, a rede passa a operar em horário especial, com encerramento antecipado, às 22h.

De acordo com a Metrô BH, a paralisação da operação ocorrerá em algumas estações nos fins de semana, períodos de menor fluxo de clientes, visando a implementar um novo sistema de sinalização.

Além da redução no horário, a circulação será interrompida nos fins de semana em trechos específicos da Linha 1. Neste final de semana (10 e 11/1), assim como nos próximos (17, 18, 24 e 25 de janeiro), o metrô não vai circular entre as estações Vilarinho e Minas Shopping. Depois de cada janela de testes, o sistema anterior volta a operar normalmente.

Já na segunda etapa das intervenções, nos dias 31 de janeiro, 1º, 7 e 8 de fevereiro, os testes serão realizados no trecho entre as estações Minas Shopping e Horto, que também ficará fechado nessas datas. Durante os períodos de interrupção, os passageiros que utilizam os trechos afetados terão que recorrer aos ônibus.

Nova tecnologia

A nova tecnologia substitui sistemas e equipamentos antigos que já não contam com suporte dos fabricantes nem com peças de reposição. Esse sistema que autoriza a circulação segura dos trens, controlando a velocidade em cada trecho do trajeto. Antes de qualquer trem entrar em operação, o sistema realiza checagens automáticas de segurança.

O objetivo da troca, segundo a concessionária, é trazer “eficiência, segurança e regularidade no tráfego de trens e veículos ferroviários”. A migração ocorrerá em trechos da Linha 1.

Cronograma