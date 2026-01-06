Metrô BH: operação em estações nos fins de semana será paralisada; entenda

O Metrô BH anunciou nesta terça-feira (6/1) que dará início à paralisação da operação em algumas estações nos fins de semana, períodos de menor fluxo de clientes, visando a implementar um novo sistema de sinalização.

A nova tecnologia substitui sistemas e equipamentos antigos que já não contam com suporte dos fabricantes nem com peças de reposição. É esse sistema que autoriza a circulação segura dos trens, controlando a velocidade em cada trecho do trajeto. Antes de qualquer trem entrar em operação, o sistema realiza checagens automáticas de segurança.

O objetivo da troca, segundo a concessionária, é trazer “eficiência, segurança e regularidade no tráfego de trens e veículos ferroviários”. A migração ocorrerá em trechos da Linha 1.

Confira o cronograma: