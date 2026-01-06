Assine
NOVO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO

Metrô BH: operação em estações nos fins de semana será paralisada; entenda

Novo sistema de sinalização será implementado, o que demandará a interrupção do serviço em algumas estações. Confira o cronograma

06/01/2026 21:42

Metrô BH confirmou acidente de trabalho neste sábado (29/11)
O objetivo, segundo a concessionária, é trazer crédito: Metrô BH

O Metrô BH anunciou nesta terça-feira (6/1) que dará início à paralisação da operação em algumas estações nos fins de semana, períodos de menor fluxo de clientes, visando a implementar um novo sistema de sinalização.

A nova tecnologia substitui sistemas e equipamentos antigos que já não contam com suporte dos fabricantes nem com peças de reposição. É esse sistema que autoriza a circulação segura dos trens, controlando a velocidade em cada trecho do trajeto. Antes de qualquer trem entrar em operação, o sistema realiza checagens automáticas de segurança.

O objetivo da troca, segundo a concessionária, é trazer “eficiência, segurança e regularidade no tráfego de trens e veículos ferroviários”. A migração ocorrerá em trechos da Linha 1.

Confira o cronograma:

  • No dia 9 de janeiro, a operação do Metrô BH funcionará das 5h15 às 22h, com o fechamento antecipado de todas as estações. 

  • 1ª fase: Nos dias 10 e 11, 17 e 18, e 24 e 25 de janeiro serão realizados os testes para a migração de sistema entre as estações Vilarinho a Minas Shopping. Nessas datas, as estações deste trecho permanecerão fechadas. Durante as atividades, o sistema atual é desligado e substituído pelo novo para execução de testes das funcionalidades e segurança. Ao final da janela de testes, retorna-se ao sistema anterior para liberação da operação comercial. 

  • 2ª fase: Nos dias 31 de janeiro e 1° de fevereiro e 7 e 8 de fevereiro serão realizados os testes para a migração de sistema entre as estações Minas Shopping a Horto. Nessas datas, as estações deste trecho permanecerão fechadas. Durante a atividade, o sistema atual é desligado e substituído pelo novo para execução de testes das funcionalidades e segurança. Ao final da janela de testes, retorna-se ao sistema anterior para liberação da operação comercial.

  • 3ª fase: Nos dias 21 e 22 de março ocorrerá a substituição definitiva para o novo sistema de sinalização entre as estações Vilarinho a Horto. As estações desse trecho permanecerão fechadas durante esse período. 

