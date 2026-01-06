Bairros de cidades da RMBH podem ficar sem água nesta terça-feira (6/1)
Copasa aponta que uma manutenção na rede pode causar o desabastecimento de água
Bairros de Belo Horizonte e de algumas cidades da RMBH podem ficar sem água entre a noite desta terça-feira (6/1) e a madrugada desta quarta-feira (7/1). De acordo com a Copasa, uma manutenção operacional será feita, o que pode interromper o abastecimento em alguns locais.
Além de BH, bairros de Sabará e Santa Luzia também podem ficar sem água. A companhia informa que a normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa a partir da madrugada desta quarta-feira (7/1).
A empresa destaca que os imóveis que possuem caixa d’água podem não sofrer impactos e reforça a importância do uso racional de água.
Confira os bairros que podem ficar sem água
Belo Horizonte
-
Acaiaca
-
Antônio Ribeiro de Abreu
-
Beija Flor
-
Beira Linha
-
Belmonte
-
Boa Esperança
-
Capitão Eduardo
-
Conjunto Capitão Eduardo
-
Conjunto Paulo VI
-
Dom Silvério
-
Ermelinda
-
Goiânia
-
Grotinha
-
Jardim Montanhês
-
Jardim Vitória
-
Maria Teresa
-
Monsenhor Messias
-
Montes Claros
-
Nazaré
-
Paulo VI
-
Ribeiro de Abreu
-
São Francisco
-
São Gabriel
-
Tiradentes
-
Três Marias
-
Vista do Sol
Sabará
-
Amélia Moreira
-
Borba Gato
-
Borges
-
Condomínio Jardim dos Borges
-
Distrito Industrial Simão da Cunha
Santa Luzia
-
Bom Destino
-
Distrito Industrial Simão da Cunha