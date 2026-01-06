Bairros de cidades da RMBH podem ficar sem água nesta terça-feira (6/1)

Bairros de Belo Horizonte e de algumas cidades da RMBH podem ficar sem água entre a noite desta terça-feira (6/1) e a madrugada desta quarta-feira (7/1). De acordo com a Copasa, uma manutenção operacional será feita, o que pode interromper o abastecimento em alguns locais.

Além de BH, bairros de Sabará e Santa Luzia também podem ficar sem água. A companhia informa que a normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa a partir da madrugada desta quarta-feira (7/1).

A empresa destaca que os imóveis que possuem caixa d’água podem não sofrer impactos e reforça a importância do uso racional de água.

Confira os bairros que podem ficar sem água



Belo Horizonte

Acaiaca

Antônio Ribeiro de Abreu

Beija Flor

Beira Linha

Belmonte

Boa Esperança

Capitão Eduardo

Conjunto Capitão Eduardo

Conjunto Paulo VI

Dom Silvério

Ermelinda

Goiânia

Grotinha

Jardim Montanhês

Jardim Vitória

Maria Teresa

Monsenhor Messias

Montes Claros

Nazaré

Paulo VI

Ribeiro de Abreu

São Francisco

São Gabriel

Tiradentes

Três Marias

Vista do Sol

Sabará

Amélia Moreira

Borba Gato

Borges

Condomínio Jardim dos Borges

Distrito Industrial Simão da Cunha

Santa Luzia