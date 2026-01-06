Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MORADORES

Bairros de cidades da RMBH podem ficar sem água nesta terça-feira (6/1)

Copasa aponta que uma manutenção na rede pode causar o desabastecimento de água

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
06/01/2026 20:08

compartilhe

SIGA
x
Buritis pode ficar sem água nesta sexta-feira (21/3)
Situação pode ser normalizada na madrugada desta quarta-feira (7/1) crédito: hippopx.com

Bairros de Belo Horizonte e de algumas cidades da RMBH podem ficar sem água entre a noite desta terça-feira (6/1) e a madrugada desta quarta-feira (7/1). De acordo com a Copasa, uma manutenção operacional será feita, o que pode interromper o abastecimento em alguns locais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Além de BH, bairros de Sabará e Santa Luzia também podem ficar sem água. A companhia informa que a normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa a partir da madrugada desta quarta-feira (7/1).

Leia Mais

A empresa destaca que os imóveis que possuem caixa d’água podem não sofrer impactos e reforça a importância do uso racional de água.

Confira os bairros que podem ficar sem água

Belo Horizonte

  • Acaiaca

  • Antônio Ribeiro de Abreu

  • Beija Flor

  • Beira Linha

  • Belmonte

  • Boa Esperança

  • Capitão Eduardo

  • Conjunto Capitão Eduardo

  • Conjunto Paulo VI

  • Dom Silvério

  • Ermelinda

  • Goiânia

  • Grotinha

  • Jardim Montanhês

  • Jardim Vitória

  • Maria Teresa

  • Monsenhor Messias

  • Montes Claros

  • Nazaré

  • Paulo VI

  • Ribeiro de Abreu

  • São Francisco

  • São Gabriel

  • Tiradentes

  • Três Marias 

  • Vista do Sol

Sabará

  • Amélia Moreira

  • Borba Gato

  • Borges

  • Condomínio Jardim dos Borges 

  • Distrito Industrial Simão da Cunha

Santa Luzia

Tópicos relacionados:

agua belo-horizonte copasa desabastecimento sabara santa-luzia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay