Governo Zema troca presidência da Copasa

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Marília Melo, será a nova presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). A mudança foi confirmada pelo Governo de Minas nesta terça-feira (23/12), mesmo dia em que o governador Romeu Zema (Novo) sancionou a lei que autoriza a privatização da companhia.

Marília substituirá Fernando Passalio, que ocupava o cargo desde março deste ano, após deixar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

Em nota, o Governo de Minas informou que Marília assume a companhia para conduzir o processo de privatização. O Estado também informou que outros detalhes sobre as mudanças anunciadas serão repassados "em momento oportuno".

"Para seguir agindo com responsabilidade institucional, transparência e diálogo permanente com os entes concedentes, garantindo o interesse de Minas Gerais e a universalização dos serviços, o Governo de Minas também informa que, agora, o processo de desestatização da Copasa será conduzido por Marília Carvalho de Melo, uma das maiores autoridades sobre água no Estado e que já responde paralelamente pelo tema do saneamento desde 2020", escreveu o governo em nota.

Em nota, Zema agradeceu o empenho da secretária nos últimos anos e reforçou a expectativa com o novo cargo dela. "Fico extremamente satisfeito de ter tido como secretária alguém tão competente como Marília. Tenho confiança que ela fará um ótimo trabalho na condução da desestatização da Copasa", disse.

Sobre Passalio, o Governo de Minas afirmou que ele foi “foi fundamental para garantir os ajustes necessários para viabilizar o processo de desestatização dentro do contexto de adesão de Minas Gerais ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag)”.

Currículo

A nova presidente é doutora em recursos hídricos, com formação acadêmica em instituições de referência. É graduada em engenharia civil pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde também concluiu o mestrado em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos.

Marília também tem doutorado na área de recursos hídricos pelo Programa de Engenharia Civil do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ao longo da carreira, atuou como professora e coordenadora do mestrado profissional em sustentabilidade em recursos hídricos da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) e lecionou hidrologia na Escola de Engenharia Kennedy.

