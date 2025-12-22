Articulações tentam emplacar Zema como vice de Flávio Bolsonaro

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, estaria envolvido em uma articulação para que o governador Romeu Zema (Novo) seja o candidato a vice-presidente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O acordo envolveria ainda o apoio de Flávio à candidatura de Matheus Simões (PSD) a governador de Minas Gerais em 2026. Recentemente, à convite de Kassab, Simões deixou o Novo para se filiar ao PSD. A informação é do colunista Caio Junqueira, da CNN.

Na semana passada, o presidente do PL mineiro, deputado federal Domingos Sávio, defendeu o nome de Zema, que já se lançou pré-candidato ao Planalto, para vice-presidente. Segundo ele, o governador mineiro seria "um dos melhores do Brasil" para esse cargo. No entanto, ele afirmou na ocasião, tratar-se uma avaliação pessoal.

Logo após o anúncio de que Flávio iria disputar o Planalto com o apoio do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Zema classificou a candidatura do senador como "justa e democrática" e disse que "faz todo sentido". "Quando anunciei minha pré-candidatura ao presidente Bolsonaro, ele foi claro: múltiplas candidaturas no primeiro turno ajudam a somar forças no segundo. Então, faz todo sentido o Flávio apresentar seu nome à Presidência."

Uma eventual chapa entre Flávio e Zema mexeria com o cenário estadual. Em Minas, o PL ainda busca uma unificação da direita, que tem o senador Cleitinho (Republicanos) na liderança das pesquisas e o Simões também no páreo, mas ainda com baixo desempenho nas pesquisas.