Quaest: maioria acha que Bolsonaro errou ao indicar Flávio para Presidência

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (16/12) aponta que 54% acham que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) errou ao indicar o filho mais velho, Flávio Bolsonaro (PL), para a disputa pelo Palácio do Planalto em 2026.

Entre os entrevistados, 36% avaliaram que Bolsonaro acertou na decisão, enquanto 10% não sabem ou não responderam. Mais de 2 mil pessoas foram ouvidas, e a pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais.

Os que apontaram erro foram perguntados sobre quem deveria ter sido o indicado, e as respostas foram: Michelle Bolsonaro (19%), Tarcísio de Freitas (16%), Ratinho Júnior (11%), Pablo Marçal (5%), Romeu Zema (4%), Eduardo Bolsonaro (3%), Ronaldo Caiado (3%), Eduardo Leite (2%), outros (2%), nenhum desses (21%), não sabe ou não respondeu (14%).

Intenção de voto

O levantamento também constatou que 62% não votariam em Flávio “de jeito nenhum”.

O senador aparece com 5% na pesquisa espontânea, empatado com o pai, que está inelegível. Lula tem 20%, enquanto 65% se dizem indecisos.

No melhor cenário estimulado, Flávio tem 27% das intenções de voto, contra 39% de Lula. No pior, com oito candidatos apresentados, Flávio tem 21%, enquanto o petista soma 34%.