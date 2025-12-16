Flávio sobre Bolsonaro preso: 'Fica num quarto 22h trancado na chave'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nessa segunda-feira (15/12), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece detido “22 horas por dia trancado na chave” em um quarto de 12 metros quadrados na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

A declaração foi dada durante entrevista ao Programa do Ratinho, no SBT, ao comentar as condições de prisão do pai após a condenação definitiva por tentativa de golpe de Estado.

Segundo o parlamentar, Bolsonaro tem direito a apenas duas horas diárias fora do quarto, em um espaço restrito e sem área verde. “É cimento, parede branca, não tem uma flor para ele olhar, não tem uma planta para ele conversar se ele quisesse”, afirmou. Flávio também reclamou da disponibilidade de apenas 30 minutos por semana para falar com o pai.

Durante a entrevista, o senador voltou a sustentar a inocência do ex-presidente e atribuiu a prisão a uma injustiça. “Estou sempre pedindo a Deus que cuide da saúde dele, da cabeça dele, porque eu tenho certeza que o projeto de Deus para ele, para essa nação, é muito grande”, disse, ao afirmar que Bolsonaro ainda teria um papel relevante a cumprir no país.

Ao ampliar o discurso para além da situação do pai, Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à Presidência da República, defendeu o endurecimento da legislação penal e criticou as políticas de segurança pública atuais que, segundo ele, seriam tolerantes com a criminalidade.

O senador mencionou casos de violência urbana e voltou a defender pautas caras ao bolsonarismo, como a redução da maioridade penal e o aumento das penas. “Ninguém aguenta mais tomar pistolada na cabeça”, afirmou, ao dizer que esse seria o caminho a ser apresentado ao país em sua caminhada ao Planalto.

Flávio foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para representar o grupo nas próximas eleições e dar “continuidade” ao projeto político iniciado pelo pai.

Condenado

Jair Bolsonaro está cumprindo pena em regime fechado, após o trânsito em julgado da condenação por tentativa de golpe de Estado. Ele foi condenado em 27 anos e 3 meses de reclusão por liderar a trama golpista.

O ex-presidente permanece custodiado em uma sala da Superintendência da PF, com visitas restritas a advogados, profissionais de saúde e pessoas previamente autorizadas pelo STF.

Com a sentença definitiva, Jair Bolsonaro teve os direitos políticos suspensos durante todo o período de cumprimento da pena. Ao fim da reclusão, ainda enfrentará oito anos adicionais de inelegibilidade, o que, na prática, o afasta do cenário eleitoral até 2060.