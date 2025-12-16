Assine
overlay
Início Política
SENADOR FALA SOBRE O PAI

Flávio sobre Bolsonaro preso: 'Fica num quarto 22h trancado na chave'

Senador descreve rotina do ex-presidente na PF, diz que ele é inocente e afirma que pai ainda tem "papel importante" no futuro do país

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
16/12/2025 12:26

compartilhe

SIGA
x
o senador Flávio Bolsonaro
o senador Flávio Bolsonaro crédito: Miguel Schincariol/AFP

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nessa segunda-feira (15/12), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece detido “22 horas por dia trancado na chave” em um quarto de 12 metros quadrados na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A declaração foi dada durante entrevista ao Programa do Ratinho, no SBT, ao comentar as condições de prisão do pai após a condenação definitiva por tentativa de golpe de Estado.

Segundo o parlamentar, Bolsonaro tem direito a apenas duas horas diárias fora do quarto, em um espaço restrito e sem área verde. “É cimento, parede branca, não tem uma flor para ele olhar, não tem uma planta para ele conversar se ele quisesse”, afirmou. Flávio também reclamou da disponibilidade de apenas 30 minutos por semana para falar com o pai.

Leia Mais

Durante a entrevista, o senador voltou a sustentar a inocência do ex-presidente e atribuiu a prisão a uma injustiça. “Estou sempre pedindo a Deus que cuide da saúde dele, da cabeça dele, porque eu tenho certeza que o projeto de Deus para ele, para essa nação, é muito grande”, disse, ao afirmar que Bolsonaro ainda teria um papel relevante a cumprir no país.

Ao ampliar o discurso para além da situação do pai, Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à Presidência da República, defendeu o endurecimento da legislação penal e criticou as políticas de segurança pública atuais que, segundo ele, seriam tolerantes com a criminalidade.

O senador mencionou casos de violência urbana e voltou a defender pautas caras ao bolsonarismo, como a redução da maioridade penal e o aumento das penas. “Ninguém aguenta mais tomar pistolada na cabeça”, afirmou, ao dizer que esse seria o caminho a ser apresentado ao país em sua caminhada ao Planalto.

Flávio foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para representar o grupo nas próximas eleições e dar “continuidade” ao projeto político iniciado pelo pai.

Condenado

Jair Bolsonaro está cumprindo pena em regime fechado, após o trânsito em julgado da condenação por tentativa de golpe de Estado. Ele foi condenado em 27 anos e 3 meses de reclusão por liderar a trama golpista.

O ex-presidente permanece custodiado em uma sala da Superintendência da PF, com visitas restritas a advogados, profissionais de saúde e pessoas previamente autorizadas pelo STF.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a sentença definitiva, Jair Bolsonaro teve os direitos políticos suspensos durante todo o período de cumprimento da pena. Ao fim da reclusão, ainda enfrentará oito anos adicionais de inelegibilidade, o que, na prática, o afasta do cenário eleitoral até 2060.  

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 flavio-bolsonaro jair-bolsonaro stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay