Bolsonaro está indignado e inconformado com a prisão, diz Flávio

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez nova visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, na manhã desta terça-feira (25/11) e disse que o pai permanece indignado e inconformado com a prisão.

O primogênito teve 30 minutos para conversar com o pai, conforme determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Carlos Bolsonaro (PL), vereador do Rio de Janeiro, também foi até a Superintendência da PF visitar Jair, mas os encontros tiveram que ser realizados separadamente.

Conforme Flávio, que conversou com a imprensa após a visita, Jair Bolsonaro ainda não se conformou com a reclusão e tem dito frases como: “O que eu fiz para estar aqui? O meu governo fez uma transição tranquila…”

Bolsonaro preso

Na segunda-feira (24), o filho “01” tinha reclamado das condições em que o pai está preso e das restrições para visita. “É difícil entender que uma pessoa inocente está tendo um tratamento de presidiário. (...) Apenas 30 minutos de conversa. Esse tipo de limitação é uma faca no peito para um pai e para um filho”.

Bolsonaro está preso preventivamente pela violação de medidas cautelares e por risco de fuga - apontado, inclusive, pela tentativa de danificar a tornozeleira eletrônica. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por coordenar a trama golpista após ser derrotado nas eleições presidenciais de 2022.

Anistia

Flávio cobrou diretamente os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para pautarem a anistia aos envolvidos na tentativa de golpe.

“[Bolsonaro] pediu que a gente insistisse com os presidentes Motta e Alcolumbre, e que nós pedíssemos para eles a colocação em pauta do projeto de anistia. É um pedido direto dele aos presidentes Hugo Motta e Davi Alcolumbre”, disse o “01”.