Vereador do PL é preso sob suspeita de apoiar traficantes na construção de barricadas
Ernane Aleixo, terceiro parlamentar mais votado em São João de Meriti, no Rio, na última eleição foi detido na operação Muro de Favores
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um vereador de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, foi preso na manhã desta terça-feira (25/11) sob suspeita de ajudar traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro) na instalação de barricadas em comunidades para evitar o acesso da polícia aos locais.
Ernane Aleixo (PL), o terceiro mais votado na última eleição, foi detido durante a operação Muro de Favores vinculada à estratégia da ação Barricada Zero, anunciada na última semana pelo governador Cláudio Castro (PL).
Segundo a polícia, áudios e mensagens indicam que o vereador forneceu material e apoio logístico para erguer barricadas -obstáculos feitos de ferro, concreto e vigas que dificultam o acesso de policiais e a chegada de serviços públicos- em Vilar dos Teles.
Ele também é acusado de negociar vagas de nomeação em troca de apoio eleitoral.
A reportagem tenta contato com a defesa do vereador e também enviou mensagens por meio de suas redes sociais. A Câmara dos Vereadores foi questionada a respeito da prisão de Aleixo, mas não havia se manifestado até a publicação deste texto.
A Justiça autorizou oito mandados de prisão e 36 de busca e apreensão. Até as 8h, cinco pessoas haviam sido presas. Além do vereador, o irmão de um traficante também foi detido.
A investigação da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro mira criminosos que atuam nas comunidades Trio de Ouro, em São João de Meriti, e Guacha e Santa Tereza, em Belford Roxo.
Segundo a polícia, o grupo combina tráfico de drogas, homicídios, extorsão de comerciantes e lavagem de dinheiro, utilizando armas de fogo de uso restrito.
O núcleo alvo da operação é comandado por um homem apontado como braço-direito do líder do TCP na região e que, de acordo com a Polícia Civil, confessou ter matado três pessoas, entre elas uma mulher, em confronto com uma facção rival em novembro de 2023.