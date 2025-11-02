Rejeição a Lula no Rio de Janeiro se mantém estável, aponta Quaest

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio de Janeiro permanece em patamar altamente negativo. Nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada neste domingo (2/11), mostra que 64% dos fluminenses desaprovam o trabalho que o presidente está fazendo. Apenas 34% aprovam a gestão, enquanto 2% não souberam ou não responderam.

O levantamento, que ouviu 1.500 pessoas no estado, revela que a alta rejeição ao presidente pouco oscilou desde o início do ano, mesmo diante da maior operação policial da história do Rio, ocorrida na última semana. Em fevereiro de 2025, a desaprovação de Lula já era de 64%, com 35% de aprovação. Em agosto, os números foram 62% e 37%, respectivamente.

A estabilidade negativa do presidente contrasta com o movimento de Cláudio Castro (PL), que viu sua própria aprovação disparar 10 pontos no mesmo período, impulsionado pela operação de segurança.

Ausência do governo

A alta rejeição a Lula no estado coincide com a percepção do eleitorado fluminense sobre o apoio do Planalto no combate ao crime. O mesmo levantamento da Quaest perguntou se o governo federal tem ajudado o Rio de Janeiro a enfrentar as organizações criminosas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para a maioria dos entrevistados (53%), o governo "não tem ajudado". Outros 24% consideram que a ajuda foi "pouca", e apenas 14% avaliam que o Planalto "ajudou muito".