Operação mais letal da história do Rio é aprovada por 64% da população
93% dos bolsonaristas apoiam, enquanto 70% da esquerda não-lulista desaprova, diz pesquisa Genial/Quaest
Mesmo sendo considerada a mais letal da história recente do Rio de Janeiro (RJ), a megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, que resultou em 121 mortes, tem a aprovação da maioria da população fluminense.
De acordo com a nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada neste domingo (2/11), 64% dos moradores do estado aprovam a ação do governo. A desaprovação foi registrada por 27% dos entrevistados, enquanto 6% se disseram indiferentes (nem aprova, nem desaprova).
O levantamento, que ouviu 1.500 residentes do Rio de Janeiro com 16 anos ou mais entre os dias 30 e 31 de outubro, aponta ainda que 98% dos entrevistados tomaram conhecimento da operação. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais.
A avaliação da operação policial também retrata a polarização política no estado. O apoio à ação é quase unânime entre os eleitores identificados com a direita:
- Bolsonaristas: 93% aprovam.
- Direita não bolsonarista: 92% aprovam.
No campo oposto, a rejeição é majoritária:
- Esquerda não lulista: 70% desaprovam.
- Lulistas: 59% desaprovam.
Os "independentes", que não se alinham a nenhum dos polos, ficam mais próximos da média geral, com 61% de aprovação e 24% de desaprovação.
Gênero e escolaridade definem críticas
Pesquisa Genial/Quaest também aponta duas outras divisões claras. A primeira é por gênero: os homens são muito mais favoráveis à operação (79% de aprovação ) do que as mulheres (51% ).
O público feminino, aliás, registra o dobro da desaprovação masculina. Cerca de 36% das mulheres no Rio desaprovam a ação policial, contra apenas 17% dos homens.
A segunda divisão ocorre pela escolaridade. Apenas 19% daqueles com ensino fundamental desaprovam a ação. Esse número sobe para 23% entre quem tem ensino médio completo ou incompleto e atinge 39% entre os que possuem ensino superior incompleto ou mais.
No recorte regional, a maior aprovação foi registrada na Baixada Fluminense, com 73%, seguida pela capital, com 68%. A pesquisa ainda mostra que para 58% dos entrevistados a operação foi um sucesso, enquanto 32% avaliam como um fracasso.