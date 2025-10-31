Veja quem são os 99 mortos identificados pela Polícia Civil do RJ
Operação Contenção é mais letal da história do país; 117 civis e 4 policiais morreram
compartilheSIGA
RIO DE JANEIRO, RJ E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Rio de Janeiro afirmou que identificou 99 dos 117 suspeitos mortos na Operação Contenção, deflagrada na terça-feira (28), contra membros do Comando Vermelho.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com o delegado Felipe Curi, secretário da Polícia Civil, desses 99 identificados, 42 tinham mandado de prisão pendente e ao menos 78 tinham histórico criminal relevante, como homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa.
Leia Mais
Segundo a gestão Cláudio Castro (PL), 40 dos identificados são de outros estados:
- 13 do Pará
- 7 do Amazonas
- 6 da Bahia
- 4 do Ceará
- 4 de Goiás
- 3 do Espírito Santo
- 1 da Paraíba
- 1 do Mato Grosso
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Dentre os mortos, de acordo com o secretário, estão:
- Russo, chefe do tráfico em Vitória (ES)
- Chico Rato, chefe do tráfico em Manaus (AM)
- Mazola, chefe do tráfico em Feira de Santana (BA)
- Fernando Henrique dos Santos, chefe do tráfico em Goiás