BALANÇO

Veja quem são os 99 mortos identificados pela Polícia Civil do RJ

Operação Contenção é mais letal da história do país; 117 civis e 4 policiais morreram

YURI EIRAS E FRANCISCO LIMA NETO
Repórter
31/10/2025 18:26

Operação toma favelas do RJ com blindados, helicópteros e 2.500 policiais
Operação contou com blindados, helicópteros e 2.500 policiais crédito: Rádio Tupi

RIO DE JANEIRO, RJ E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Rio de Janeiro afirmou que identificou 99 dos 117 suspeitos mortos na Operação Contenção, deflagrada na terça-feira (28), contra membros do Comando Vermelho.

De acordo com o delegado Felipe Curi, secretário da Polícia Civil, desses 99 identificados, 42 tinham mandado de prisão pendente e ao menos 78 tinham histórico criminal relevante, como homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa.

Segundo a gestão Cláudio Castro (PL), 40 dos identificados são de outros estados:

  • 13 do Pará
  • 7 do Amazonas
  • 6 da Bahia
  • 4 do Ceará
  • 4 de Goiás
  • 3 do Espírito Santo
  • 1 da Paraíba
  • 1 do Mato Grosso

Dentre os mortos, de acordo com o secretário, estão:

  • Russo, chefe do tráfico em Vitória (ES)
  • Chico Rato, chefe do tráfico em Manaus (AM)
  • Mazola, chefe do tráfico em Feira de Santana (BA)
  • Fernando Henrique dos Santos, chefe do tráfico em Goiás

