Veja quem são os 99 mortos identificados pela Polícia Civil do RJ

RIO DE JANEIRO, RJ E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Rio de Janeiro afirmou que identificou 99 dos 117 suspeitos mortos na Operação Contenção, deflagrada na terça-feira (28), contra membros do Comando Vermelho.

De acordo com o delegado Felipe Curi, secretário da Polícia Civil, desses 99 identificados, 42 tinham mandado de prisão pendente e ao menos 78 tinham histórico criminal relevante, como homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa.

Segundo a gestão Cláudio Castro (PL), 40 dos identificados são de outros estados:

13 do Pará

7 do Amazonas

6 da Bahia

4 do Ceará

4 de Goiás

3 do Espírito Santo

1 da Paraíba

1 do Mato Grosso

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dentre os mortos, de acordo com o secretário, estão: